Montres connectées : Facebook confirme travailler sur le projet

publié le 10/06/2021 à 04:38

Mercredi 9 juin, Facebook a confirmé travailler sur une montre connectée. Celle-ci pourrait un jour être reliée à des lunettes de réalité augmentée, en cours de conception par le géant des réseaux sociaux.

Sur Twitter, Andrew Bosworth a indiqué que Facebook Reality Labs, dont il est le responsable, cherchait des moyens de rendre ces lunettes plus utiles. Ce tweet fait suite à une information de The Verge selon laquelle Facebook veut dévoiler une montre connectée l'an prochain. La montre devrait, selon le site spécialisé, être équipée de caméras et s'intègrera avec des applications de Facebook telles qu'Instagram.

"Nous avons dit que nous voulions des lunettes de réalité augmentée qui soient vraiment utiles. Nous investissons dans des technologies qui feront que cette interaction sera plus naturelle et intuitive", a écrit Andrew Bosworth sur Twitter. "Nous en dirons plus quand nous serons prêts", a-t-il ajouté avant de préciser que "tout comme avec notre travail sur les lunettes, nous consulterons des experts tiers pour nous aider à faire les choses correctement".