publié le 15/02/2021 à 17:16

Suivre les activités physiques, la santé et bien sûr, les interactions sociales. Facebook pourrait lancer sa propre montre connectée. Selon les sources du site spécialisé The Information, le réseau social aurait dans ses cartons un futur produit déjà bien avancé pour prendre pied dans un marché archi-dominé par Apple et sa fameuse Apple Watch devant Huawei, Samsung et Fitbit.

La montre développée par la firme de Menlo Park reposerait sur une version open source du système d'exploitation Android pour objets connectés. Elle serait dotée d'une connexion mobile pour pouvoir fonctionner sans smartphone et embarquerait plusieurs capteurs pour suivre l'activité physique et des constantes de santé de l'utilisateur au quotidien.

Mais le coeur de ses usages serait de mettre en avant les interactions sociales issues des services appartenant à Facebook avec des fonctionnalités dédiées à Instagram, Messenger et WhatsApp. La montre pourrait aussi être utilisée pour piloter au poignet une future paire de lunettes de réalité augmentée.

La commercialisation du produit pourrait avoir lieu dès l'année prochaine à un prix compétitif. Ce lancement permettrait à Facebook de diversifier encore un peu plus sa division hardware déjà dotée des casques de réalité virtuelle Oculus et des écrans dédiés à la visioconférence Portal en attendant de futures lunettes connectées conçues avec Ray-Ban.

Fragilisé par des scandales à répétition relatifs à la vie privée, Facebook devra convaincre le public de lui faire confiance pour traiter des données liées à l'activité physique ou à la santé. En cas de succès, ce nouveau marché pourrait aider l'entreprise à renforcer son modèle économique basé sur la publicité ciblée. Et l'asseoir encore un peu plus comme la principale concurrente d'Apple ces prochaines années.