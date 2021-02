publié le 23/02/2021 à 11:14

Lundi 22 février, la NASA a diffusé la vidéo de l’atterrissage du robot Perseverance sur Mars. Depuis son arrivée sur la planète rouge, de nombreuses images prétendument filmées par Perseverance circulent dont une très virale. Une vidéo vue déjà 6 millions sur Twitter et des milliers de fois sur Facebook. Un compte baptisé "Science Club" où l’on voit un paysage de Mars, très beau, très clair. La caméra du robot, dont on voit une partie de la machinerie, balaie un sol rouge plein de poussière.

Une vidéo postée le lendemain de l’atterrissage de Perseverance ? Nous avions suivi la veille la descente infernale du robot vers sa mission martienne. Pas le temps de réfléchir, à peine posé, et déjà une vidéo apparaît. En fait il s’agissait d’une vidéo du robot Curiosity, lui aussi sur Mars depuis neuf ans.

Cette vidéo montre bien le paysage de Mars, déjà présenté par la Nasa le 4 mars 2020. En fait il s’agit d’un assemblage de photos, à peu près un millier, prises pendant plusieurs jours, qui ont été assemblées par les équipes de la Nasa sur Terre.

Curiosity n'est pas équipé de micro

L’astrophysicien Sylvestre Maurice interrogé par l’AFP explique : on voit que c’est Curiosity et non Perseverance car ce n’est pas le même paysage dans lequel les deux robots ont atterri. Certes, mais pas simple de distinguer le cratère de Gale de celui de Jezero, sauf auprès d’un fin connaisseur de la topologie martienne. Ensuite, il y a des traces de mouvement et Perseverance ne s’est pas encore lancé en exploration, et puis si on s'arrête sur la dernière image, il y a écrit Curiosity. Donc il s'agit bien d'une vidéo de Curiosity arrivée sur Mars le 6 août 2012.

Mais autre chose nous indiquait que cette vidéo était falsifiée : le son, puissant et angoissant, pas des plus rassurants. Ce vent est un montage car Curiosity n’est pas équipé de micro. C’est seulement hier dans la vidéo diffusée par la Nasa que l’on a pu entendre pour la première fois le son de Mars, capté par Perseverance, qui est équipé d’appareil de prise de son.

Que ce soit chez les fans de Beyonce ou des fans de science, le but sur les réseaux sociaux est de sortir le premier la vidéo qui fera parler. Ce compte "Science Club" aime diffuser des vidéos spectaculaires et voulait surement montrer au monde entier qu’il était une mine d’informations sérieuses concernant la science. Il a fini par diffuser une vidéo trafiquée.

De nombreuses vidéos détournées de Perseverance vont tourner, le mieux est d’aller sur le site de la Nasa. Pendant que les deux robots de Daft punk arrêtent la musique, deux robots s’activent sur mars, ils méritent au moins qu’on partage leur vrai travail.