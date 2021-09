Microsoft : les mots de passe vont-ils bientôt disparaître ?

Au moins douze caractères, des minuscules mêlées à des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux... Il n'est pas toujours facile de se souvenir de ses mots de passe, parfois très compliqués. Bonne nouvelle pour les têtes en l'air, ces derniers vont bientôt disparaître chez Microsoft.

Le géant du numérique l'a annoncé mercredi 15 septembre : vous pouvez vous débarrasser de cette sécurité pour accéder à ses services. En revanche, pas question de laisser les comptes utilisateurs sans aucune protection. Plusieurs alternatives ont alors été mises en place pour les remplacer, notamment l'application Microsoft Authenticator.

Une fois installée sur le smartphone, "il suffit de le connecter, fusionner mon compte Microsoft avec mon téléphone et, dès que je veux accéder à une fonctionnalité, par exemple Drive ou Outlook, mon application m'envoie une notification pour me demander si je suis bien à l'origine de la demande", explique un spécialiste en cybersécurité. Il suffit alors d'appuyer sur "ok" et la connexion est établie. D'autres options sont possibles, comme le système de reconnaissance faciale ou encore l'envoi d'un code de vérification par SMS ou par mail.

Ce nouveau système est en tout cas plus sûr que les mots de passe habituels, car les internautes ne les renouvellent pas assez et ne font parfois pas assez preuve d'imagination. Le mot de passe le plus utilisé, mais aussi le plus piraté, est 123456, suivi de près par 0000 et iloveyou.