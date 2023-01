La comète ZTF visible dans le ciel : comment la voir en France jusqu'à fin janvier ?

Une comète visible sans matériel professionnel depuis la France. C'est assez rare pour être souligné. Depuis quelques jours et jusqu'à la fin du mois, la comète C/2022 E3 (ZTF) peut être observée dans le ciel. Issu des tréfonds du Système solaire, cet objet céleste d'environ un kilomètre de diamètre passera au plus près de la Terre le 1er février, à 42 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes.

D'ici là, elle promet d'offrir un spectacle astronomique peu commun, si certaines conditions sont respectées, que l'on ne reverra pas de notre vivant car son prochain passage n'est pas prévu avant 50.000 ans.

La comète est particulièrement visible ces jours-ci à mesure qu'elle approche de l'apogée de sa brillance. Pour multiplier les chances de l'apercevoir, il convient de s'éloigner de toute source de pollution lumineuse, comme les voitures et les lampadaires, et d'avoir un ciel dégagé. Il est aussi conseillé d'utiliser des jumelles pour scanner le ciel. Visez entre les constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse, en forme de chariot.

"Elle va monter très haut dans le ciel vers le nord près de l'étoile polaire. A l'œil nu, on voit ce qu'on appelle le noyau, la zone où se concentrent la glace et la roche, ça ressemble à un petit nuage de coton. Si on a de la chance, on voit ce grand panache, en espérant que les conditions le permettent", soulignait récemment Olivier Las Vergnas, joint par RTL.

Vue d'ici, la comète ZTF devrait ressembler à un petit point flou. Le diamètre de son éclat est censé aller crescendo jusqu'au 1er février. D'après le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, elle sera visible depuis l'hémisphère nord dans la nuit du matin alors qu'elle se dirige vers le nord-ouest. Elle ne devrait cependant pas donner lieu à un spectacle aussi important que la comète Neowise en 2020.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info