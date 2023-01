Une comète visible dans le ciel jusqu'à fin janvier : comment l'observer à partir de cette nuit ?

L'année 2023 débute sous les meilleurs auspices pour les férus d'astronomie. Un spectacle peu commun promet de se jouer en levant les yeux vers le ciel d'ici à la fin du mois de janvier Venue des tréfonds du Système solaire, la comète nommée C/2022 E3 (ZTF) doit passer à proximité de la Terre le 1er février prochain pour la première fois depuis 50.000 ans. Si le ciel est dégagé, elle pourrait être suffisamment brillante pour pouvoir être observée à l'œil nu depuis la Terre à partir d'aujourd'hui.

La nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier coïncide en effet avec la périhélie de C/2022 E3 (ZFT), à savoir son passage au plus près du Soleil. L'objet céleste de près d'un kilomètre de diamètre va s'approcher à 1,13 unité astronomique de l'astre du jour, soit près de 170 millions de kilomètres. Quand une comète se rapproche du Soleil, la glace contenue dans son noyau se sublime et laisse s'échapper une longue traîne de poussière reflétant la lumière du Soleil. C'est cette coiffe brillante qu'on pourra observer de la Terre, à mesure que C/2022 E3 (ZTF) s'approchera de nous.

Le meilleur moment pour l'observer sera autour du 20 janvier

La comète sera visible à partir de la nuit du 13 janvier si la Lune n'est pas gênante. Mais la meilleure fenêtre d'observation devrait être le week-end des 21 et 22 janvier et la semaine qui suivra. La comète atteindra l'apogée de sa brillance quand elle sera au plus près de la Terre le 1er février prochain. Elle sera alors attendue à environ 42 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes.

Vue d'ici, C/2022 E3 (ZFT) devrait ressembler à un petit point vert. Le diamètre de son éclat est censé aller crescendo jusqu'au 1er février. D'après le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, elle sera visible depuis l'hémisphère nord dans la nuit du matin alors qu'elle se dirige vers le nord-ouest. Elle ne devrait cependant pas donner lieu à un spectacle aussi important que la comète Neowise en 2020.

Pour multiplier les chances de l'apercevoir, il conviendra de s'éloigner de toute source de pollution lumineuse, notamment les voitures et les lampadaires en ville. La Lune pourra aussi gêner sa vision. Il pourrait donc être pertinent de profiter de la prochaine nouvelle Lune du 21 janvier pour lever les yeux au ciel dans une nuit noire. L'astre sera plus facile à repérer avec une paire de jumelles. Elle passera alors entre les constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse.

Le télescope spatial James Webb va l'observer de près

La comète C/2022 E3 (ZTF) a été découverte en mars dernier par la nouvelle caméra à grand champ du télescope de l'observatoire du Mont Palomar, en Californie alors qu'elle filait dans l'orbite de Jupiter. L'observation de ce vestige de la formation du Système solaire sera utile aux scientifiques afin de comprendre la composition des comètes grâce aux observations du télescope spatial James Webb, qui promet de la scruter sous toutes ses coutures. La Société astronomique de France a déjà publié plusieurs images glanées par des astronomes amateurs.

