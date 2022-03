Keynote Apple : iPhone SE3, iPad, Mac... Quelles annonces attendre ce mardi 8 mars ?

Apple s'apprête à faire sa rentrée. Le groupe informatique californien a donné rendez-vous à la presse pour sa première conférence de 2022, mardi 8 mars, à partir de 19 heures, heure de Paris. Depuis son campus de l'Apple Park, à Cupertino, la marque à la pomme va lever le voile sur de nouveaux produits placés sous le signe de la performance.

L'annonce la plus attendue est probablement le nouvel iPhone SE. Six ans après la première version, l'iPhone le plus abordable du catalogue du groupe doit être mis à jour dans une troisième version toujours pressentie sous la barre des 500 euros. Le smartphone devrait s'appuyer sur la puce A15 Bionic qui équipe les derniers iPhone 13, gage de puissance et de durabilité pour les prochaines années. Un modem 5G est aussi attendu.

Apple ayant pris l'habitude de reprendre le châssis de ses anciens modèles, l'iPhone SE3 devrait présenter le même design que l'iPhone 8 avec des bordures importantes, Touch ID et un écran LCD de 4,7 pouces. Il ne devrait alors comporter qu'un seul objectif photo à l'arrière, amélioré avec les composants du capteur de l'iPhone 12 ou 13.

Un iPad Air mis à niveau et de nouveaux MacBook M2

Apple pourrait aussi faire des annonces au rayon des tablettes avec une nouvelle génération d'iPad Air, la cinquième déjà, renforcée par un processeur mis à niveau et de légères améliorations sur la partie photo avec une nouvelle caméra frontale grand-angle de 12 mégapixels équipée de la dernière fonction de stabilisation d'iPadOS.

Une large partie de la conférence devrait aussi être dédiée à la présentation de nouveaux ordinateurs MacBook. Un an et demi après avoir mis un terme à sa collaboration avec Intel pour équiper ses ordinateurs portables de ses propres puces ARM développées en interne, Apple devrait continuer dans cette voie en annonçant de nouveaux coeurs Apple M2 aux performances décuplées. Un nouveau MacBook air serait le premier à en bénéficier. Une nouvelle version du Mac Mini avec puce M1 Pro est aussi évoquée.