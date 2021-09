Crédit : ZACHARY PEARSON / US NAVY / AFP

US Navy (illustration)

C'est une technologie imaginée par l'armée américaine qui ne verra peut-être jamais le jour mais le concept est particulièrement intéressant. L'US Navy a déposé un brevet décrivant un appareil capable d'empêcher les gens de parler, rapportent nos confrères de Popular Mechanics.

Cette machine à "faire fermer des bouches" est décrite comme un appareil portatif de perturbation acoustique. Le concept est le suivant : la machine enregistre la parole d'une personne et la lui renvoie avec un léger décalage et à fort volume grâce à des ondes sonores dirigées. L'objectif est de perturber sa concentration pour la décourager de parler davantage.

Dans un discours normal, un locuteur entend ses propres mots avec un léger retard et le corps est habitué à ce retour. En introduisant une autre source de retour audio avec un délai suffisamment long, la conception du locuteur est perturbée et il devient difficile de continuer à parler.

Le brevet a été déposé en 2019, mais a été découvert il y a peu, expliquent nos confrères de New Scientist. Le dépôt de brevet comprend un lien vers une vidéo illustrant le processus.

En l'état, la technologie ne serait pas assez avancée pour imaginer la voir débarquer sur le champ de bataille dans un avenir proche. Mais on l'imagine facilement mise à contribution par des régimes autoritaires pour bâillonner un mouvement contestataire lorsque ce sera le cas.

Au-delà du militaire et du maintien de l'ordre, elle pourrait servir à d'autres applications et être utilisée comme un moyen de communication ciblé pour donner des instructions à un autre navire en mer, par exemple.



Les armes soniques sont l'un des champs explorés par les armées du monde entier pour compléter leur arsenal. L'US Navy et l'armée chinoise ont notamment développé des dispositifs acoustiques à longue portée capables de transmettre des ondes sonores localisées à des niveaux très élevés pour pousser des personnes à fuir des zones ciblées.