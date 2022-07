iPhone, Samsung, Xiaomi... Que faire si mon smartphone est tombé dans l'eau ?

Que faire si mon smartphone tombe dans la piscine ? Comment le sécher après une baignade accidentelle ? Comment le rallumer sans l'abîmer ? Ces questions sont le lot de nombreux vacanciers chaque été, saison de tous les dangers pour les appareils électroniques, amenés à être utilisés au plus près des sources d'eau.

Si les modèles les plus récents sont conçus pour résister à un bref épisode en immersion, les plus anciens n'ont souvent pas cette chance. On vous explique comment réagir dans ce cas de figure.

Vérifiez d'abord si votre smartphone est résistant à l'eau. Vous devez pour cela savoir s'il bénéficie d'un indice de protection, qui peut aller de IP 65, pour une résistance à la poussière et aux jets d'eau, à IP67 ou IP68, pour les appareils les plus récents capables de plonger à un mètre de profondeur entre une demi-heure et une heure.

Si votre smartphone est étanche

Si votre smartphone est protégé contre ces accidents, il est généralement équipé également d'un capteur d'humidité qui indiquera la présence d'eau ou d'un autre liquide à l'intérieur de l'appareil, dans un port de chargement par exemple.

"Si votre appareil affiche une icône représentant une goutte d’eau qui indique la détection d’humidité, vous devez éteindre votre appareil et le laisser sécher complètement. Si l’icône ne disparaît pas et que les problèmes de chargement persistent, essayez de vider votre cache USB", indique ainsi Samsung sur son site. Une alerte de ce type est aussi disponible sur les iPhone XS et les modèles ultérieurs.

Dans le cas où un iPhone compris dans cette liste est exposé à un liquide, Apple recommande de débrancher tous les câbles et de ne pas le recharger avant qu’il soit complètement sec.

"Recharger ou utiliser des accessoires lorsque votre iPhone est mouillé peut l’endommager. Laissez passer au moins 5 heures avant de le charger avec un câble Lightning, ou de le connecter à un accessoire Lightning", indique l'entreprise, qui conseille d'utiliser "un chiffon doux non pelucheux, comme un chiffon pour lunettes, pour nettoyer la zone dédiée à la recharge sans-fil".

Si votre smartphone n'est pas étanche

Si votre smartphone est trop ancien pour bénéficier d'une protection à l'eau ou aux éclaboussures, la tâche s'annonce moins aisée. La première chose à faire est également d'éteindre l'appareil une fois sorti de l'eau. N'essayez pas de vérifier que l'écran et les fonctionnalités sont toujours en état de marche. Vous risquez de l'endommager si de l'eau s'est infiltrée dans ses circuits. Il est plus sage de le désactiver le temps de le sécher.



Les professionnels de réparation de téléphone recommandent ensuite d'ôter les composants qui peuvent l'être comme la coque, la carte SIM, la carte mémoire, voire la batterie si elle est démontable. N'essayez pas d'enlever des composants non détachables au risque de l'abîmer davantage. Vous pouvez ensuite commencer à sécher le téléphone et ses composants à l'aide d'un chiffon et d'un coton-tige pour les parties plus difficilement accessibles. N'utilisez pas de sèche-cheveux ou un ventilateur qui risqueraient de répandre l'eau à l'intérieur de l'appareil.



Une fois que l'ensemble vous paraît sec, le mieux est de placer le téléphone à l'intérieur d'une boîte ou d'un sac hermétique avec des sachets anti-humidité ou du gel silica - que l'on trouve généralement dans les boîtes de produits high-tech. Le riz pourra aussi faire office de déshumidificateur. Patientez deux ou trois jours avant d'essayer de le rallumer. Si malgré ces précautions, il est endommagé, vous pouvez essayer de le présenter à un réparateur agréé. Mais il y a de fortes chances que son séjour dans l'eau soit un motif de rupture de la garantie si l'indicateur d'oxydation situé sur l'appareil vous trahit.

