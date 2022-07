Facebook supprime le fil d'actualité pour contrer TikTok

La refonte de Facebook est désormais une réalité. Pour coller à la volonté de Mark Zuckeberg de faire du premier réseau social un "moteur de découverte" plutôt qu'une plateforme de réseautage, en mettant l'accent sur les contenus divertissants recommandés par les algorithmes au détriment des publications partagées par les amis et les pages suivies par ses utilisateurs, Facebook a dévoilé ce jeudi 21 juillet un nouveau design pour la page d'accueil de son application mobile.

Bientôt proposée sur Android et sur iPhone, cette mise à jour supprime le fil d'actualité tel que les utilisateurs le connaissaient. La page d'accueil devient le guichet principal de l'application pour découvrir les vidéos recommandées automatiquement aux utilisateurs en fonction de leurs intérêts. Elle relègue au second plan les publications des amis, des pages et des groupes, qui sont désormais regroupées dans un nouvel onglet à l'affichage chronologique. Sollicité par RTL, Facebook indique que ces changements seront déployés auprès de tous les utilisateurs la semaine prochaine sur mobile et dans les prochaines semaines sur ordinateur.

À partir de maintenant, les utilisateurs tomberont sur l'onglet "Accueil" à l'ouverture de l'application. Présentée comme "le point de départ pour les échanges, le divertissement et la découverte de Facebook", cette section de recommandations donne accès aux Reels, le format de vidéos courtes et verticales imposé par l'entreprise sur Instagram, et aux stories. Elle est pensée comme le nouveau "moteur de découverte" du réseau social et est alimentée par de multiples contenus mis en ligne par des créateurs, qui ne sont pas forcément suivis par les utilisateurs, sur la base des recommandations des algorithmes de Facebook. C'est le fameux modèle de l'application chinoise TikTok, grand rival de Facebook, sur lequel lorgne de plus en plus Mark Zuckerberg pour répondre aux problèmes de croissance de sa plateforme.

Les publications de vos amis rassemblées dans un second onglet au second plan

La mise à jour introduit en parallèle une nouvelle interface, l'onglet "Flux de publications" (ou "Feeds" pour les anglophones), où les utilisateurs pourront retrouver les publications de leurs amis, des groupes et des pages qu'ils suivent, affichées selon un ordre chronologique. Cette section sera accessible en cliquant sur une nouvelle icône depuis la barre de raccourcis de l'application, en haut de l'interface sur un appareil Android, ou en bas sur un iPhone. Il sera possible de créer une liste de favoris pour afficher seulement les contenus partagés par certains amis ou certaines pages.

Comment Facebook va-t-il choisir les vidéos qui vous seront suggérées dans sa nouvelle page d'accueil ? "Le fil d’Accueil est personnalisé grâce à notre système de classement issu du machine learning. Ce système prend en compte des milliers de signaux afin d’aller à l’essentiel et de classer le contenu de manière à vous proposer ce qui nous semble le plus intéressant pour vous", indique l'entreprise dans un communiqué. Elle renvoie vers un article de blog datant de 2021 dans lequel elle décrivait plus précisément ce système, qui "détermine les publications qui s'affichent dans votre fil d'actualité et dans quel ordre, en prédisant ce qui vous intéresse le plus ou ce qui vous intéresse le plus", sur la base d'"une variété de facteurs, y compris ce que vous avez suivi, aimé ou avec qui vous avez récemment interagi".

Ces changements doivent permettre à Facebook de répondre à la concurrence de TikTok. L'application détenue par le média chinois ByteDance a franchi le cap du milliard d'utilisateurs l'automne dernier. Elle séduit particulièrement les jeunes et se montre très efficace pour capter l'attention des utilisateurs sur leur smartphone grâce à son algorithme de recommandation qui les oriente dans les thématiques qu'il juge les plus à même de les retenir sur l'application. Selon le cabinet App Annie, les utilisateurs français passaient deux fois plus de temps en moyenne sur TikTok que sur Instagram en 2020. Aux États-Unis, l'application chinoise est même trois fois plus addictive. Un aspect primordial pour Facebook dont les revenus dépendent en grande partie de l'exposition de ses utilisateurs aux publicités payées par les annonceurs.

