Apple et Google franchissent une nouvelle étape dans le traçage numérique des personnes exposées aux malades du coronavirus. Les deux géants américains ont annoncé l'intégration de leur outil permettant d'informer les utilisateurs s'ils ont croisé physiquement un autre utilisateur infecté par le virus directement dans les prochaines mises à jour d'iOS et d'Android.

Développé durant le confinement pour servir de base aux différentes applications lancées par les gouvernements, leur système se suffit désormais à lui-même et peut être utilisé par les autorités sanitaires qui le souhaitent sans passer par une application dédiée.

"Le système d''Exposure Notification Express' offre aux autorités de santé publique une autre option pour compléter leurs opérations de suivi de contacts existantes par la technologie sans compromettre les principes fondamentaux du projet en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs", ont assuré les deux groupes dans un même communiqué.



À ce jour, une vingtaine de pays et six États américains ont fait le choix d'utiliser ce protocole décentralisé, où l'historique des contacts est conservé sur les appareils des utilisateurs, mis au point par les deux entreprises pour tenter d'endiguer l'épidémie. Apple et Google ont indiqué que 25 États américains étaient actuellement en train d'envisager cette option. La France a opté de son côté pour une approche centralisée, où les informations sont stockées sur un serveur central, afin de garder la main sur les données des utilisateurs.

Disponible avec la mise à jour iOS 13.7 et dans la prochaine actualisation d'Android, la fonctionnalité n'est pas activée en France, où les autorités sanitaires ne devraient logiquement pas s'en emparer au risque de désavouer l'arbitrage effectué au moment de la conception de StopCovid même si l'application n'a pas encore rencontré le succès escompté.