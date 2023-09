iPhone 12 : comment connaître le niveau d'ondes émis par votre smartphone

Même si la littérature scientifique n'a pas mis en évidence la nocivité des ondes électromagnétiques des smartphones sur le corps humain, la controverse autour du retrait du marché français de l'iPhone 12, médiatisée par le ministre de la Transition numérique, a ravivé des craintes chez de nombreux possesseurs de téléphone.



Le niveau des ondes émises par les smartphones, comme la plupart des appareils électroniques, est mesurée en France par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sous la forme du débit d'absorption spécifique (DAS), qui correspond au niveau d'exposition aux ondes du corps humain, via la tête ou le corps. L'agence teste des centaines d'appareils chaque année et épingle régulièrement des modèles qui sont ensuite mis à jour par les marques pour rentrer dans les clous.

Les constructeurs de smartphones ont l'obligation d'afficher le DAS de leurs appareils sur leurs coffrets ainsi que dans leurs publicités. Il est aussi possible de connaître le DAS d'un smartphone en utilisant l'application Open Barres mise au point par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour Android et iPhone pour renseigner les utilisateurs sur les mesures réalisées sur les différents modèles.

En France, le DAS maximal autorisé est de 2 watts par kilogramme pour la tête et le tronc et de 4 watts par kilogramme pour un membre. Ce seuil réglementaire est dix fois moindre que le niveau à partir duquel la recherche a commencé à documenter des risques, à savoir 40 watts par kilogramme, un seuil important qui peut aboutir à une hausse de la température du corps possiblement néfaste pour la santé, d'après la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants.