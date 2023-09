Que faire si vous avez un iPhone 12, retiré du marché français car il émet trop d'ondes ?

C'est une première pour Apple en France. L'un de ses smartphones, l'iPhone 12, va être retiré de la vente dans le pays parce qu'il émet trop d'ondes, selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Le ministre en charge du numérique, Jean-Noël Barrot menace même de rappeler tous les modèles si le géant ne trouve pas une solution.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR), qui contrôle l’ensemble des téléphones mis sur le marché en France, a publié un communiqué ce mardi 12 septembre autour de 19 heures dans lequel elle explique avoir constaté lors d'une série de tests menés sur une centaine de smartphones que l'iPhone 12 émet trop d'ondes et qu'il dépasse la limite autorisée par la réglementation. Aujourd'hui, un smartphone peut émettre jusqu'à 4 watt par kilogramme. Or, selon l'Agence nationale des fréquence, l'iPhone 12 émet près de 6 w/kg.

L'ANFR demande à Apple de "mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement". La multinationale dispose de deux semaines pour se remettre en conformité. En attendant, on ne peut plus acheter l'iPhone 12 en magasin. Et si l'entreprise ne fait rien, la France n'exclut pas de rappeler les modèles en circulation.

Lancé fin 2020, l'iPhone 12 a été un best-seller pour Apple. S'il n'est plus affiché au catalogue officiel de la marque depuis le lancement de l'iPhone 15 mardi soir, on le trouve encore chez de nombreux revendeurs et spécialistes du reconditionnement. De nombreux Français continuent de l'utiliser au quotidien. Et il devrait encore être mis à jour par l'entreprise pendant plusieurs années.

Rien à faire pour le moment si vous utilisez un iPhone 12

Alors, que faire si vous détenez un iPhone 12 ? A priori, rien. Pas besoin de changer de téléphone. Apple peut régler le problème rapidement par une simple mise à jour de l'appareil. Reste à voir d'ici combien de temps. L'entreprise a fait savoir ce mercredi 13 septembre qu'elle contestait les conclusions de l'ANFR et qu'elle poursuivra ses discussions avec l'agence française des fréquences pour démontrer que l'appareil répond aux normes. Apple rappelle à ce propos que l'iPhone 12 a été certifié par de nombreux organismes internationaux.

À ce stade, il n'existe pas de risque sanitaire pour les Français a priori. Le ministre a rappelé mardi que les valeurs limites sur les ondes électromagnétiques fixées par l’Europe sont "dix fois inférieures au seuil à partir duquel les études scientifiques estiment que l'exposition peut avoir des conséquences sur la santé". D'après les tests de l'ANFR, l'iPhone 12 dépasse "très légèrement" la norme européenne.

Apple est loin d'être la première entreprise rappelée à l’ordre en France. De telles injonctions arrivent plusieurs fois par an. En mai dernier, Motorola a été épinglée pour la même raison pour l'un de ses téléphones. Cette fois, l'affaire a plus de résonance parce qu'il s'agit d'Apple et parce que le ministre du Numérique a décidé de médiatiser l'action de la France en la révélant dans une interview publiée pile au moment où débutait la keynote de rentrée de la firme américaine.



Quels sont les effets des ondes sur le corps humain ?

Plus largement, les études scientifiques divergent sur l'effet des ondes électromagnétiques sur le corps humain. Certaines pointent un risque de dérèglement hormonal, d'autres redoutent des effets sur l'activité du cerveau. Mais il existe encore très peu de littérature scientifique fiable sur les effets à long terme des ondes sur l'organisme. C'est pour ça que les émissions d'ondes sont très encadrées, par précaution, le temps d'avoir un peu plus de recul.



Si vous souhaitez connaître le niveau d'ondes émis par votre smartphone, l'ANFR a mis au point une application pour Android et iPhone nommée Open Barres qui permet de tester directement votre appareil depuis chez vous.