iOS 14 est disponible ce soir : comment installer la mise à jour sur votre iPhone

publié le 16/09/2020 à 14:32

Comme tous les ans, Apple rend disponible au grand public la dernière mise à jour d'iOS le lendemain de sa conférence de rentrée. Cette année est un peu particulière car iOS 14 débarque alors que l'iPhone 12, qu'il est censé accompagner, n'a pas encore été annoncé.

Disponible en fin de journée mercredi 16 septembre, la mise à jour revoit en partie l'interface de l'iPhone en donnant plus de place aux widgets et en ajoutant de nouvelles options pour organiser les applications sur l'écran d'accueil. Nous avons compilé la liste des nouveautés dans cet article.

Pas d'inquiétude si votre iPhone ne vous propose pas la mise à jour dès ce soir. Le processus peut prendre plusieurs heures. Il est de toute façon plutôt conseillé de ne pas l'installer dans un premier temps car la première version est souvent accompagnée de bugs qu'Apple s'empresse de corriger les jours qui suivent.

Quels sont les iPhone compatibles ?

Avant de l'installer, il convient de vérifier que son appareil Apple est concerné par la mise à jour. Tous les iPhone compatibles avec iOS 13 le sont à nouveau, soit tous les modèles lancés depuis l'iPhone 6s.

Voici la liste des iPhone éligibles à la mise à jour :

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod Touch (7e génération)

Comment installer la mise à jour

Avant de passer à l'installation, vérifiez que l'appareil dispose bien de la dernière version de iOS. Pour cela, il suffit de se rendre dans les "Réglages > Général > Mise à jour logicielle" et de le mettre à jour si besoin est. Il est généralement préférable de patienter une à deux journées après le lancement du logiciel pour éviter d'éventuels bugs et profiter des premiers correctifs déployés par Apple et les développeurs d'application.

La mise à jour peut s'effectuer en connectant votre appareil à un ordinateur ou directement par Wi-Fi. Mieux vaut brancher votre appareil sur secteur pour éviter un plantage en cours de mise à jour. Il faudrait alors effectuer une restauration complète. Pensez aussi à faire une sauvegarde de vos données. Il est également conseillé de libérer de l'espace sur le disque dur de son appareil. L'opération nécessite généralement un ou plusieurs gigaoctets de mémoire disponible.

Si vous optez pour le Wi-Fi, la mise à jour sera accessible via les menus "Réglages > Général > Mise à jour logicielle". Si vous préférez passer par l'ordinateur, rendez-vous dans la barre latérale du Finder pour atteindre l'espace dédié à votre iPhone. L'appareil devrait redémarrer à plusieurs reprises et demander le renseignement de vos codes de sécurité au cours de la mise à jour.

Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez que les données que vous avez préalablement sauvegardées sont bien présentes. Vous pouvez ensuite mettre à jour vos applications pour bénéficier de leur adaptation à iOS 14.