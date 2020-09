Apple lance One, une offre groupée vers tous ses services à 15 euros par mois

publié le 16/09/2020 à 05:00

Apple se renforce dans les services. Le géant californien a officialisé mardi 15 septembre le lancement d'Apple One, une offre d'abonnement unifiée sur le modèle d'Amazon Prime qui donne accès à la plupart de ses services phares et renforce leur compétitivité par rapport à la concurrence.

Apple One sera disponible cet automne et décliné dans trois formules. La première offre donnera accès aux 70 millions de morceaux d'Apple Music (9,99 euros), aux films et séries originales de TV+ (4,99 euros), à la centaine de jeux de la plateforme Arcade (4,99 euros) et à 50 Go de stockage sur iCloud (0,99 euros) en échange d'un abonnement individuel à 14,95 euros par mois. Soit une économie de 6 euros par rapport à un abonnement classique à tous les services.

Une offre familiale sera proposée à 19,95 euros mensuels avec 200 Go d'espace sur iCloud à partager jusqu'à six personnes. Une offre Premier ajoutera un accès au kiosque de presse News+ et à la nouvelle application Fitness+ ainsi que 2 To de stockage iCloud. pour 29,95 dollars par mois dans les pays où ces services seront disponibles.

Les clients seront facturés une fois par mois pour tous les services inclus dans le forfait. Les utilisateurs disposant de plusieurs abonnements Apple se verront recommander l’abonnement Apple One le plus adapté pour eux et pourront le souscrire depuis n'importe quel appareil Apple, explique la marque dans son communiqué. Un mois d'essai gratuit sera proposé pour les utilisateurs qui n'ont pas encore essayé les services en question.

Le lancement d'Apple One devrait permettre à Apple de valoriser ses services émergents. Arcade et TV+ devraient bénéficier de la popularité d'Apple Music de la même manière que l'abonnement Amazon Prime profite à Amazon Music et Prime Video. Cela pourrait également inciter les utilisateurs à rester dans l'écosystème d'Apple et à ne pas utiliser des applications alternatives comme Spotify.