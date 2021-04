Facebook teste Hotline, un mix des Live Instagram et de ClubHouse

publié le 08/04/2021 à 19:08

Empêtré dans un nouveau scandale relatif à la divulgation des données personnelles de ses utilisateurs, Facebook n'oublie pas pour autant les affaires courantes. Le réseau social a lancé discrètement mercredi 7 avril une expérimentation pour une nouvelle application de conférences baptisée Hotline.

Cet outil doit permettre au géant américain de ne pas perdre de terrain dans le domaine très porteur de l'audio en direct, dans lequel l'application ClubHouse a fait sensation depuis la fin d'année dernière avec son concept de "rooms" thématiques accessibles sur invitation pour les propriétaires d'iPhone.

Comme sur ClubHouse, le nouveau service de Facebook offre la possibilité d'organiser des conférences et les organisateurs peuvent choisir les orateurs à inviter sur scène. Mais il permet aussi de poser des questions à l'écrit, d'activer la vidéo et d'enregistrer les débats, ce qui n'est pas possible sur l'application concurrente.

Un outil taillé pour les événements professionnels

Hotline emprunte finalement autant à l'interface de ClubHouse qu'à la fonction Live d'Instagram, qui permet aux créateurs de vidéos, aux personnalités publiques et aux influenceurs de diffuser des directs dans lesquels ils répondent aux questions posées par leurs abonnés dans un chat. Comme sur Instagram, le public peut réagir en direct avec des emojis. Et après la diffusion, l'organisateur a la possibilité de le partager en intégralité ou en séquences sur ses réseaux sociaux.

Facebook souhaite positionner Hotline sur un segment plus professionnel et moins informel que ClubHouse, où les utilisateurs savent que les débats ne sont pas enregistrés ni retranscris. La première session en direct de l'application a d'ailleurs été animée par un investisseur immobilier qui a échangé avec son auditoire sur son expérience dans le secteur.

"Avec Hotline, nous espérons comprendre comment des sessions de questions-réponses multimédia, interactives et en direct peuvent aider les gens à apprendre grâce à des experts. Cela aide aussi les experts à développer leur business", a expliqué Facebook à l'AFP. Le projet est mené par le groupe de recherche et développement interne de Facebook NPE Team qui vise à expérimenter différentes idées autour des formats audio et vidéo.