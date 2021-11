Instagram peut désormais vous demander un selfie vidéo pour confirmer votre identité

Un selfie vidéo pour prouver que vous n'êtes pas un robot. C'est le nouveau dispositif utilisé par Instagram pour lutter contre la prolifération des faux comptes sur sa plateforme. Le service de partage d'images peut désormais demander à ses utilisateurs d'enregistrer une vidéo de leur visage pour vérifier leur identité. La séquence est envoyée sur les serveurs de Meta, le nouveau nom de la holding Facebook, où une intelligence artificielle contrôle s'il s'agit bien d'une véritable personne et non d'un bot, ces logiciels informatiques qui opèrent de manière automatique pour générer du spam ou gonfler le nombre d'abonnés d'un profil.

Selon le site spécialisé XDA Developers, la société a commencé à tester la fonctionnalité l'année dernière. Des problèmes techniques auraient ralenti son déploiement qui s'est accéléré ces dernières semaines.

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont commencé à signaler qu'ils avaient fait l'objet de cette procédure de vérification. "Nous avons besoin d'une courte vidéo de vous tournant la tête dans différentes directions. Cela nous aide à confirmer que vous êtes une personne réelle et à confirmer votre identité", peut-on lire dans les captures d'écran publiées avec ces témoignages.

La vérification par selfie vidéo demandée en cas de soupçons

Interrogé par RTL, Facebook indique que la vérification par selfie n'est plus en phase de test. Introduite il y a un an, la fonctionnalité est désormais déployée au niveau mondial. Mais le recours à cet outil n'est pas systématique. Un selfie vidéo est seulement demandé lorsqu'un compte est suspecté d'être animé par un bot : lorsqu'un profil aime un nombre déraisonnable de publications ou lorsqu'il s'abonne à une grande quantité de comptes en quelques secondes, par exemple.

Conscient que cette fonctionnalité est de nature à susciter la méfiance des adeptes d'Instagram, Facebook assure que les selfies vidéo transmis par les utilisateurs ne seront jamais visibles sur la plateforme. Les clips sont censés être supprimés de ses serveurs après un délai de trente jours et aucune donnée biométrique n'est normalement collectée.

Facebook précise par ailleurs que cet outil de vérification n'est lié à aucun système de reconnaissance faciale. En proie à une grave crise réputationnelle, le groupe avait annoncé début novembre qu'il arrêtait d'utiliser cette technologie décriée pour identifier les personnes présentes dans les photos et les vidéos publiées sur le réseau social Facebook. Tout en laissant la porte ouverte pour ses autres activités. "Tout usage de ces technologies sera annoncé et accompagné d'explications concernant le contrôle des utilisateurs sur ces systèmes et leurs données personnelles", promettait alors l'entreprise. Facebook assure auprès de RTL que la vérification des profils par selfie vidéo sur Instagram ne rentre pas dans ce périmètre.