Entre les publicités, les vidéos divertissantes et les contenus recommandés, vous vous êtes sans doute aperçu, ces dernières semaines, que vous voyez moins facilement les publications partagées par vos amis et les comptes auxquels vous êtes abonnés sur Instagram. La plateforme, propriété de Meta, a en effet amorcé un virage important de son histoire consistant à rapprocher son fonctionnement de celui de l'application à succès du moment TikTok pour améliorer ses possibilités de monétisation.

L'idée, en passe de s'appliquer à l'application Facebook également, est désormais de mettre en avant les publications les plus susceptibles de plaire aux utilisateurs, sur la base des conclusions tirées par les algorithmes d'Instagram, peu importe qu'elles aient été publiées par des inconnus. Ainsi, si vous vous attardez quelques minutes sur des vidéos mignonnes de chat, la plateforme vous suggérera très probablement de nombreuses publications mettant en scène des animaux lors de vos prochaines utilisations.

Si, comme de nombreux utilisateurs, vous regrettez ce mouvement et souhaitez revenir à l'ancien fonctionnement de la plateforme, dont la première mission était simplement de partager des photos et des vidéos à ses proches, sachez qu'il est possible de limiter la place occupée par les publications suggérées par l'application.

Masquer les contenus suggérés ou n'afficher que les posts de vos abonnements

La première solution consiste simplement à masquer ces contenus non sollicités. Face à une publication de ce type, appuyez sur le bouton symbolisé par trois petits points en haut à droite de l'image, puis sur "Ça ne m'intéresse pas". Vous pouvez alors choisir de "Masquer temporairement toutes les publications suggérées dans le fil pendant trente jours" ou demander à l'application de seulement cesser de suggérer des publications de ce compte. Il est aussi possible de demander à l'application de ne pas recevoir davantage de suggestions liées à un contenu que vous avez "aimé".

L'autre option consiste à passer par le fil d'actualité chronologique d'Instagram. Lorsque vous ouvrez l'application sur votre smartphone ou votre ordinateur, Instagram affiche un mélange de publications émanant des comptes que vous suivez et de celles qui lui semblent les plus pertinents pour vous en fonction de vos centres d'intérêts. Un fil d'actualité chronologique se cache pourtant dans l'interface. Il faut appuyez sur le logo d'Instagram en haut à gauche de la page puis choisir la section "Abonnements". Vous verrez alors s'afficher toutes les publications partagées récemment par les comptes que vous suivez. Il est aussi possible de constituer une liste de comptes "Favoris" dont seules les publications s'affichent. Ces deux modes ne peuvent toutefois pas être paramétrées pour s'afficher par défaut à l'ouverture de l'application.

