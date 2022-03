Instagram : le fil par ordre chronologique est de retour

De la nouveauté pour les utilisateurs d'Instagram : une option pour consulter les posts de manière chronologique. Depuis quelques années, un algorithme gérait le classement. Testée depuis janvier, cette fonctionnalité a été annoncée ce mercredi 23 mars par Adam Mosseri, le PDG de l'entreprise.

Sur le réseau social, les utilisateurs auront deux options supplémentaires pour faire défiler les photos et vidéos, en plus du flux habituel. En haut à gauche de la page d'accueil, l'onglet "abonnements" permettra de retrouver les posts des comptes suivis, classés par date et par heure de publication. Concernant l'onglet "favoris", il s'agira des posts les plus récents des comptes désignés comme favoris. Jusqu'à 50 utilisateurs pourront être ajoutés à cette liste sans qu'ils ne sachent s'ils sont ajoutés ou non.

Depuis 2016, et la fin du flux chronologique, les algorithmes de classement prennent en compte différentes données pour proposer aux utilisateurs une offre "personnalisée". Dernièrement, ce système a été critiqué par des associations et des chercheurs. La lanceuse d'alerte Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, avaient dévoilé des documents qui montraient que les publications des célébrités étaient beaucoup plus mises en avant que d'autres posts et pouvaient avoir des conséquences néfastes sur le bien-être et l'estime des internautes.