Idées cadeaux Noël 2021 : 5 jeux vidéo pour toute la famille à offrir

Vous ne savez pas quoi offrir à votre ami tout juste trentenaire ou encore à votre ado à 9 jours de Noël ? RTL vous fait découvrir ce jeudi les jeux vidéo tendance de cette fin d'année 2021. Aujourd'hui, la pratique de la console de jeu n'est plus réservée aux enfants et aux adolescents puisque 73% des Français sont des joueurs assidus ou occasionnels, soit 38 millions de personnes. 3/4 des parents qui jouent le font notamment avec leurs enfants.

Sur la Nintendo Switch, le jeu familial par excellence reste Mario Party Superstars. Il s'agit d'un grand jeu de l'oie où le but est d'amasser des étoiles en affrontant ses adversaires dans une centaine de mini-jeux. Il est possible de jouer à 4 et même en ligne.

Pour éliminer les calories du repas de Noël, vous pouvez également faire appel à Just Dance 2022, une sorte de karaoké dansant où le but du jeu n'est pas en effet de chanter mais de danser. Ce jeu, qui fait carton en Chine, se joue jusqu'à 6 dans le salon et devant la télé. Il y a même un mode pour savoir combien de calories ont été brûlées durant la danse.

Vous pouvez aussi offrir un jeu vidéo à quelqu'un qui vit seul. L'adaptation des Gardiens de la Galaxie sur toutes les consoles est le jeu d'action par excellence pour jouer en solo. Vous pouvez également tenter Halo Infinite, disponible uniquement sur Xbox, qui est une sorte de Call of Duty dans l'espace. Il vient d'être récompensé aux Game Awards, les Oscars des jeux vidéo. Evidemment, l'indémodable jeu de foot Fifa 22 est une alternative sérieuse et ne déçoit jamais, ou très peu, les fans de consoles.