Idées cadeaux de Noël : quel téléphone offrir à son enfant ou son ado ?

À seulement 10 jours de Noël, vous souhaitez initier votre enfant ou votre adolescent à la téléphonie mais vous hésitez encore. Rien de grave, RTL vous aiguille et vous conseille afin de faire le meilleur choix.

Pour les plus petits, il existe plusieurs possibilités afin d'occuper votre enfant sans risque. Le traditionnel téléphone Fisher-Price reste l'indémodable de service. Pour une technologie plus avancée, il existe des modèles dès 6 ans chez Vtech, le leader des jeux éducatifs électroniques. Si vous souhaitez communiquer avec votre enfant tout en gardant un contrôle parental strict, il existe le 1er "vrai" téléphone cellulaire avec une carte d'abonnement sans internet pour quelques euros.

Enfin, pour ceux qui veulent offrir des smartphones, pensez aux téléphones reconditionnés, moins chers mais de qualité. L'enseigne néerlandaise Fairphone propose des smartphones dont la conception et la production ont été pensées pour l'environnement et le commerce équitable, et ce, tout au long de la chaîne de production.

Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.