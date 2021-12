Idées cadeaux de Noël : qu'offrir aux petits et grands amoureux de voyages ?

Pour bien voyager, il faut déjà bien connaître sa géographie. Pour cela, un globe interactif permet d'en apprendre sur chaque pays en cliquant dessus avec un stylet. Avec des quiz et autres, les enfants pourront même jouer à deux. Un moyen de passer des heures à s'amuser en apprenant beaucoup de choses. Si vous préférez les jeux de société sans interactivité, il y a aussi Richesses du Monde ou Les pays du Monde.



C'est important quand on voyage de savoir parler la langue du pays. Grâce à la magie de la réalité augmentée, vous pouvez vous immerger dans un univers étranger. Vous devrez alors comprendre votre environnement pour faire des choix. Il y a environ une centaine de leçons et les enfants pourront apprendre 200 mots de vocabulaire avec ce produit fabriqué en France.

Pour continuer dans la gamme de jouets interactifs, voici un sac qui parle. Au design coloré et réfléchi, ce jouet qui plaira beaucoup aux enfants ! Et pour compléter cet accessoire, vous pouvez partir en voyage avec un petit kit complet. Un cadeau pratique, résonné et intelligent !

Et puis pour ceux qui ne peuvent voyager, le Colisée en version Lego. 50 cm de diamètre et 30 centimètres de hauteur, pour une petite vingtaine d'heures de montage. Une façon de s'évader de manière spectaculaire !

Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.