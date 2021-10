Horizon, Reality, Meta... Facebook pourrait officialiser son nouveau nom ce jeudi soir

Depuis près de deux décennies, Facebook est le synonyme de l'Internet social tant la plateforme et les différents services de son écosystème influencent nos vies numériques. Mais la crise de réputation traversée par la société pourrait pousser Mark Zuckerberg à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de son empire.

Selon les informations du site spécialisé américain The Verge, le groupe technologique pourrait être rebaptisé à l'occasion de la conférence Facebook Connect qui s'ouvre ce jeudi 28 octobre à 19 heures (heure de Paris). Une façon de se détacher des nombreuses affaires qui ternissent l'image de la marque Facebook depuis plusieurs années.

De la même manière que Google est hébergé sous l'égide de la holding Alphabet, le réseau social Facebook, Instagram et WhatsApp deviendraient ainsi de simples filiales de la nouvelle entité dont l'intitulé devrait refléter l'importance croissante prise par le métavers dans ses activités.

Horizon

Le métavers est la nouvelle obsession de Mark Zuckerberg. Convaincu que l'avenir de l'Internet mobile passera par une plateforme virtuelle et persistante accessible à l'aide de lunettes de réalité virtuelle dans laquelle il sera possible de jouer, échanger, travailler et assister à des événements immersifs sans bouger de chez soi, le milliardaire a prévu de dépenser 10 milliards de dollars et d'embaucher 10.000 personnes en Europe pour travailler sur le sujet dans les prochaines années.

Les prémices de ces nouveaux mondes sont déjà tangibles dans des applications concrètes développées depuis plusieurs années sous le nom de Horizon. La première, Horizons World, est une sorte d'équivalent en réalité virtuelle du réseau social qui doit permettre aux utilisateurs de se projeter dans des mondes parallèles pour jouer, discuter ou pratiquer des activités à l'aide d'un casque de réalité virtuelle Oculus, la société rachetée par Facebook en 2014. La seconde, Horizon Workrooms est un outil collaboratif permettant de travailler à distance et d'échanger avec ses collègues sous la forme d'avatars en trois dimensions.

Selon le site américain The Verge, le nouveau nom de Facebook pourrait donc être lié assez naturellement au mot "Horizon".

Reality

Les expériences Horizon et le développement du métavers sont pilotés par le Reality Labs, la nouvelle division stratégique de Facebook. Ce département de 10.000 personnes était auparavant baptisé Oculus Research, du nom du casque de réalité virtuelle racheté par Facebook en 2014. Il occupe une place de plus en plus prépondérante dans la galaxie Facebook.

Dirigé par Andrew Bosworth, un proche de Zuckerberg qui sera promu directeur de la technologie de Facebook l'an prochain, le Reality Labs travaille sur tous les projets futuristes du groupe, comme les lunettes de réalité augmentée, les contenus en réalité virtuelle et l'élaboration d'une interface homme-machine.

Facebook a annoncé qu'il allait consacrer au moins 10 milliards de dollars dans cette division d'ici la fin de l'année et que ses investissements augmenteront au fil du temps. Signe de son importance, l'entreprise entend également déclarer séparément de son activité principale les bénéfices de cette section dans ses prochains résultats trimestriels. Il ne serait donc pas surprenant que le nouveau nom de Facebook ait quelque chose à voir avec "Reality".

Meta

"Meta" est un autre candidat proposé notamment par Samidh Chakrabarti, l'ancien responsable du département "intégrité civique" de Facebook qui a observé que l'adresse Web meta.com redirige actuellement vers meta.org, un site dédié à la recherche biomédicale développé sous la direction de la Chan Zuckerberg Initiative, l'entreprise philanthropique financée par le milliardaire américain et son épouse Priscilla Chan. Cette fondation a en effet acquis en 2017 une société appelée Meta qui développait une technologie d'intelligence artificielle dédiée à la recherche d'articles scientifiques.



Samidh Chakrabarti y voit le signe que Mark Zuckerberg dispose d'une longueur d'avance sur les concurrents qui souhaiteraient obtenir le nom parfait d'une entreprise du métavers. "Bientôt, nous ne serons plus perçus comme un groupe ayant des réseaux sociaux, mais comme un groupe travaillant sur le métavers", annonçait-il en août. Le milliardaire doit développer sa vision ce soir.