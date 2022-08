Depuis plusieurs semaines, il n'est plus possible de se connecter au site Impots.gouv en utilisant l'identité numérique Ameli via le dispositif FranceConnect. Le bouton dédié à l'Assurance maladie, qui permet d'accéder aux services publics en ligne en renseignant son numéro de sécurité sociale et un mot de passe, a été suspendu, officiellement à la suite d'une maintenance technique sur FranceConnect en cours jusqu'à la fin du mois d'août, peut-on lire sur le site officiel.

Dans son édition du 31 août, Le Canard Enchaîné avance une autre explication : cette suspension aurait été décidée par la direction de l'Assurance maladie en raison de problèmes de sécurité informatique sur FranceConnect, qui sont décrits comme des "failles béantes". Dans une lettre adressée à la Direction interministérielle du numérique (DINUM), la Cnam annonce que l'accès au service sur le portail Ameli ne sera pas rétabli "tant que la sécurité du service ne sera pas renforcée", via des mesures comme la dissimulation de l'adresse mail des utilisateurs et l'envoi d'un courriel de confirmation à chaque connexion au service.

L'hebdomadaire évoque de nombreux cas de piratages ayant visé FranceConnect au cours de l'été via des appels téléphoniques frauduleux ou des campagnes de phishing par mail visant à récupérer des identifiants de connexion pour usurper l'identité des victimes et accéder à leurs comptes sur les services publics en ligne, notamment ceux des impôts - afin d'obtenir des remboursements de trop perçu et des crédits d'impôts en modifiant des déclarations en ligne - ou ceux de l'Assurance maladie - pour se faire rembourser des médicaments. Des pratiques qui sont régulièrement dénoncées par les autorités dans des messages d'avertissements aux citoyens.

Une demande de l'administration fiscale

Selon nos informations, la suspension du bouton Ameli pour accéder au site des impôts via le portail FranceConnect est aussi le fruit d'une volonté de Bercy. Elle aurait été demandée cet été par l'administration fiscale pour des raisons de sécurité, en réaction à la recrudescence des fraudes qui ont touché le portail de l'Assurance maladie. Ces derniers mois, de nombreux assurés ont fait l'objet de campagnes de phishing, prétextant un faux renouvellement de carte Vitale ou un prétendu remboursement de soins, et ont transmis leurs identifiants de connexion Ameli à des cybercriminels qui ont pu pénétrer par ce biais à d'autres services publics en ligne. Des consignes ont été passées début août pour déconnecter Ameli de FranceConnect afin que les contribuables se connectent au site des impôts avec leur numéro fiscal et plus via le bouton Ameli.

Sollicitée par RTL, l'Assurance maladie n'a pas souhaité commenter la situation, renvoyant vers la Direction interministérielle du Numérique (DINUM) qui nous indique qu'une communication sur le sujet est prévue cet après-midi. La problématique concernerait également le site Mon Compte Formation, aussi accessible via le portail FranceConnect et régulièrement visé par des arnaques visant à siphonner les droits à la formation des salariés.

Cette affaire met en lumière le déficit d'harmonisation des moyens de connexion à FranceConnect. Lancé en 2017 pour faciliter l'identification et l'authentification sur les sites administratifs, FranceConnect permet d'accéder à des centaines de services publics en ligne comme le site des impôts, l'Assurance maladie, Pôle emploi ou le compte retraite. Mais la connexion à tous les services n'est pas sécurisée par les mêmes couches techniques : l'accès au site des impôts et à celui de l'Assurance maladie nécessite seulement un identifiant et un mot de passe - des données facilement piratables par le phishing - quand d'autres, comme l'identité numérique La Poste ou l'identité numérique mobile, ont mis en place une double, voire une triple authentification via l'envoi d'un code temporaire ou une vérification par carte SIM notamment. Selon le site spécialisé Acteurs Publics, 95% des connexions via FranceConnect se faisaient avec l'identité numérique Ameli et celle des impôts en 2019.

