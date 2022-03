Après une version 12 qui s'est concentré sur les optimisations graphiques, avec une interface davantage personnalisable et des options plus pratiques pour les usages multitâches, quelles seront les prochaines nouveautés des smartphones Android ?

Tous les ans, Google publie une nouvelle version de son système d’exploitation qui équipe la majorité des téléphones et des tablettes à travers la planète. Le logiciel est traditionnellement présenté lors de la conférence Google I/O organisée en mai avant un lancement grand public à l'automne. Le géant américain pourrait accélérer son calendrier cette année et lancer Android 13 au coeur de l'été.

Les premières évolutions de la nouvelle mise à jour sont déjà visibles dans les deux versions bêta de la mise à jour qui ont été proposées ces dernières aux développeurs afin qu’ils commencent à adapter leurs applications au futur système. Le site spécialisé américain 9to5Google a recensé les principaux changements apportés. Ils seront complétés par certaines nouveautés exclusives qui seront annoncées lors de la Google I/O dans un mois et demi.

Quelles sont les premières nouveautés d'Android 13 ?

La plupart des nouveautés évoquées à ce stade ont trait à l'ergonomie des smartphones. Avec Android 13, il sera par exemple possible de paramétrer le vibreur avec précision de façon à programmer des vibrations différentes en fonction de chaque événement pour savoir rapidement s'il s'agit d'un appel, d'un message ou d'une alerte.

Android 13 optimisera aussi l'utilisation de l'espace des écrans de grande taille. Il sera possible de sélectionner une notification et de la faire glisser en haut ou en bas d'un écran scindé si une autre application était déjà ouverte. Les grands smartphones et les tablettes pourront aussi afficher deux colonnes différentes directement sur l'écran d'accueil et épingler des applications dans une sorte de tiroir déroulant situé sur la partie inférieure.

La barre des tâches pour tablettes va avoir son propre tiroir d'applications dans Android 13 Crédit : 9to5Google

Android 13 promet aussi de simplifier l'utilisation du mode "multi-profils" afin que plusieurs personnes puissent utiliser le même appareil sans avoir accès à toutes les applications et aux données de son propriétaire. L'écran de déverrouillage proposera de se connecter avec un compte d'invité pour accéder à une version du téléphone sorti d'usine. Mais il sera aussi possible d'installer un certain nombre d'applications sur ce profil, comme Google Docs, Notes ou Chat.

Autre nouveauté, le mode "Ne pas déranger" devrait changer de nom et devenir le mode "priorité", un peu à la manière du mode "Concentration" de l'iPhone. Par ailleurs, les smartphones sous Android 13 pourront basculer automatiquement en "dark mode" et afficher le texte sur fond noir au coucher du soleil pour reposer les yeux des utilisateurs. L'horaire pourra être paramétré via l'application "Bien-être numérique" déjà disponible sur Android 12.