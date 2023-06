Faut-il accepter les cookies sur Internet ?

Vous les croisez tous les jours sur Internet. Dès que vous vous rendez sur un nouveau site, un message vous demande si vous voulez accepter les cookies. Les cookies, ce sont des petits fichiers informatiques indispensables au fonctionnement des sites web. Ce sont des témoins de connexion qui permettent à un site Internet de garder en mémoire des informations sur vous en les stockant sur votre ordinateur ou votre smartphone. On trouve différents types de cookies. Les cookies techniques, les cookies de connexion et les cookies de traçage, des cookies marketing qui permettent aux sites web d’afficher de la publicité ciblée.













Les cookies ne sont pas dangereux par définition. Ils n’ont pas accès au contenu de votre ordinateur ou de votre téléphone. Mais comme souvent sur Internet, c’’est l’utilisation qui peut en être faite qui peut être dangereuse. Au fil du temps, les gens se sont mis à accepter les cookies sans réfléchir, les éditeurs des sites ont accumulé de plus en plus d’informations sur vos habitudes de connexion. Des entreprises se sont spécialisées dans l’analyse de ces données, et les ont recoupées pour constituer des profils très précis sur les goûts, les opinions et les passions des internautes qu'elles revendent ensuite aux annonceurs.

Pour mettre fin à ces pratiques, la loi européenne a mis en place des protections. Elle oblige désormais les sites à indiquer quelle est la finalité de chaque cookie et à laisser la possibilité aux internautes de les refuser aussi facilement que les accepter. En général : trois choix sont proposés : autoriser tous les cookies, autoriser seulement les cookies essentiels, ou tout refuser.

Ces dernières années, les mauvais usages des cookies ont aussi été remis en cause par des acteurs technologiques comme Apple qui ont mis en place des outils pour limiter le suivi publicitaire. La plupart des navigateurs Web proposent aussi des options pour limiter le suivi des cookies. Comme les cookies sont des fichiers installés sur vos appareils, vous pouvez aussi faire régulièrement un nettoyage de printemps en les supprimant et en effaçant votre historique dans les paramètres de votre navigateur.











