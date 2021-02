Les données de santé de près de 500.000 Français vendues par des pirates

et Sophie Joussellin

publié le 15/02/2021 à 13:24

C’est une nouvelle illustration de l'impact concret des nombreuses attaques informatiques qui visent chaque semaine les établissements impliqués de près ou de loin dans le secteur de la santé.

Le journaliste spécialisé Damien Bancal a découvert qu’une base de données contenant les informations de 490.000 assurés français avait été vendue puis diffusée au marché noir par des pirates.

Révélée dimanche 14 février sur son site Zataz, cette fuite comporte plus de 60 informations personnelles par patient, dont les identités physiques et numériques et les données médicales. Elle trouve probablement sa source dans le piratage d’un hôpital, explique le journaliste joint par RTL. Les informations sont datées de novembre 2020.

Numéro de sécu, mutuelle et nom du médecin traitant

Cette fuite comporte de nombreuses informations personnelles utilisées par les professionnels de santé : prénom, nom, numéro de téléphone fixe et portable, mail, médecin traitant, mutuelle, numéro de sécurité sociale. Une mine d’or pour les cybercriminels.

Ces informations peuvent facilement être utilisées pour mener des campagnes de phishing par mail ou SMS. Les pirates vont pouvoir se faire passer pour un établissement de santé ou un médecin pour inciter les victimes à ouvrir un lien ou une pièce-jointe piégés. Les coordonnées et le numéro de sécurité sociale peuvent aussi être mis à contribution pour usurper des identités.

Une trentaine de personnes présentes dans la base de données ont été contactées par le journaliste. Interrogées par RTL, ni la CNIL ni l’Assurance maladie n’étaient au courant de l’existence d’une telle fuite à l’heure où nous écrivions ces lignes. En attendant d’en savoir plus, cet incident est une invitation supplémentaire à redoubler de vigilance face aux messages que vous recevez sur votre téléphone et votre ordinateur.