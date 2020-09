Messenger compte plus d'un milliard utilisateurs actifs

publié le 14/09/2020 à 14:12

Facebook se lance à son tour dans la consommation de vidéo à plusieurs. Le réseau social annonce ce lundi 14 septembre le lancement de "Watch Together" ("Regarder ensemble"), une fonctionnalité qui s'appuie sur plusieurs de ses services pour permettre à ses utilisateurs de visionner une même vidéo à distance. Elle sera disponible dans les prochaines semaines dans les applications Messenger et Messenger Rooms sur Android et iOS.

"Watch Together" est accessible à partir d'un appel vidéo sur Messenger ou via le service de visioconférence Messenger Rooms. Une fois démarré un appel, il faut sélectionner la fonction "Regarder ensemble" puis choisir une vidéo. Jusqu'à huit personnes peuvent visionner le programme sur Messenger et jusqu'à 50 personnes via Messenger Rooms.

La fonctionnalité s'appuie sur les contenus vidéo de Facebook Watch, la section de Facebook dédiée aux vidéos qui aspire à rivaliser avec YouTube à l'avenir. On y trouve des milliards de clips vidéo en tous genres (musique, fitness, LOL, sport, gaming, etc.), classés par catégories ou recommandés par des algorithmes.

Facebook arrive après les géants de la vidéo

Le groupe de Mark Zuckerberg n'est pas le premier à tenter de faire du visionnage de vidéos en ligne une activité sociale. Netflix propose depuis mars 2020 Netflix Party, une extension de navigateur qui permet à ses utilisateurs de regarder un programme de la plateforme par ordinateur ou smartphone interposés. Disney, Hulu, Amazon et Twitch proposent également des fonctions similaires pour mettre en valeur leurs vastes catalogues de films et séries.

"Nous avons créé Watch Together pour que le temps passé avec ses proches soit aussi similaire que possible à une rencontre physique", écrit le réseau social dans son communiqué. "Qu'il s'agisse de regarder une vidéo virale, un film, un événement sportif, un tutoriel de maquillage ou un Original de Facebook Watch, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de voir les réactions de vos amis en même temps".

Outre les interactions entre proches, Facebook espère que "Watch Together" permettra aux créateurs de contenus de mieux communiquer avec leur communauté. "Que vous soyez artiste, DJ, Chef ou coach sportif, votre communauté peut ainsi regarder et interagir avec votre contenu vidéo dans un chat vidéo Messenger, et ce en temps réel", indique le réseau social.

Facebook avait déjà lancé "Watch Party" en 2018 pour permettre aux membres des groupes Facebook de regarder des vidéos ensemble et d'interagir en même temps. Comme sur "Watch Party", les vidéos éligibles à la fonction "Watch Together" sont préenregistrées et donc soumises à une validation par les filtres de modération du réseau social.