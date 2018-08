Extrait de "Sorry For Your Loss" de Facebook Watch

publié le 30/08/2018 à 20:01

Facebook Watch débarque en France. Il sera bientôt possible aux utilisateurs de Facebook de regarder des programmes auparavant réservés à la télévision directement sur le réseau social. Le but affiché par l'entreprise de Mark Zuckerberg est clair : reconquérir le public et les conserver toujours plus longtemps sur sa plateforme. C'est le temps et l'attention des internautes qui est désormais la manne des grandes entreprises médiatiques.



Au programme : un mélange de YouTube, Netflix et de télévision classique. Facebook Watch ambitionne de proposer des retransmissions en direct d’événements sportifs, des contenus des créateurs (du testeur de jeu vidéo au spécialiste beauté en direct de sa chambre) et des films et séries. Des productions qui seront enregistrées ou en live, Facebook a désormais l'habitude de ce format.

Facebook a investi un milliard de dollars dans le projet. Facebook Watch a été lancé aux États-Unis avant de débarquer dans le monde entier - et donc en France - en cette rentrée 2018. Un nouveau logo va progressivement apparaître en haut de la barre de navigation (entre Marketplace et Événements) de Facebook afin que chacun puisse y accéder facilement.

Pour la France, il faudra attendre le 21 septembre pour le déploiement total de la plateforme. Le service est gratuit et ne nécessitera pas d'abonnement. Il promet de suivre vos goûts (et analysera certainement vos comportements) pour tenter de vous proposer des contenus capables de vous satisfaire.

Que voir sur Facebook Watch ?

Plusieurs séries seront proposées comme Sacred Lies, SKAM Austin ou Five Points, des séries destinées aux adolescents avec une bonne dose d'intrigue de lycée ou de fantastique.



La série qui a attiré tout particulièrement notre attention est Sorry For Your Loss portée par Elizabeth Olsen (Scarlet Witch dans la saga des Avengers) et Kelly Marie Tran (découverte dans Star Wars VIII). Une mini-série de 10 épisodes pour l'heure sur la notion du deuil et dans la droite veine de la très lacrymale et récompensée This Is Us. Notre curiosité est piquée.

> Sorry For Your Loss Trailer (2018) Elizabeth Olsen Facebook Watch Series Date : 30/08/2018

Aux États-Unis des matches de basket, des programmes d'informations de Fox News ou du journaliste vedette de CNN Anderson Cooper sont proposés aux côtés de documentaires, de programmes de télé-réalité, de cuisine, etc. The Mind of a Chef par exemple, série qui a connu 6 saisons et qui explore la pensée des chefs de notre planète, a déjà reçu plusieurs nominations aux Daytime Emmy Awards pour saluer sa qualité.