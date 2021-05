Êta Aquarides : où, comment et quand observer la pluie d'étoiles filantes ?

publié le 06/05/2021 à 15:39

Levez les yeux et admirez le spectacle. C'est aussi simple que ça. L’essaim des Êta Aquarides a atteint son pic d'activité dans la nuit du 5 au 6 mai, avec une trentaine de météores par heure, mais seront encore visibles jusqu'à la fin du mois de mai, le 28 mai très exactement. Voici nos conseils pour pouvoir les observer.

Dans un premier temps il convient de trouver un endroit idéal. Pour observer ces ballets nocturnes dans les meilleurs conditions, éloignez-vous des lieux éclairés que ce soit par des lampadaires, des vitrines, des phares de voiture ou encore des écrans luminaux. L'objectif est d'éliminer toute pollution lumineuse et de se retrouver dans le noir le plus total. Bien évidemment, la météo rentre en compte. Plus le ciel sera dégagé mieux les étoiles seront visibles.

Sachez que vous n'aurez besoin d'aucun matériel particulier. En effet, la pluie d'étoiles filantes est observable à l'œil nu. Si vous vous munissez d'une paire de jumelle ou d'un télescope, vous risquez de passer à côté du phénomène car les météores passent beaucoup trop vite. Enfin, l'heure la plus propice à l'observation se trouve aux alentours de 3 heures du matin.