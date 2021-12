Espace : des dizaines de planètes vagabondes détectées dans notre galaxie

Les planètes vagabondes sont des corps célestes très particuliers et il y en aurait en nombre dans notre galaxie. Il s'agirait en fait de planètes, dans le sens où elles possèdent la masse d'une planète, mais qui ne sont rattachées à aucune étoile, aucun astre gravitationnellement. Dans ce sens, elles n'ont ni coucher, ni lever de soleil et errent librement dans la galaxie.

Par conséquent, les planètes vagabondes sont très difficiles à détecter pour les scientifiques. Cependant, l’Observatoire européen austral (ESO) a révélé avoir détecté avec ses télescopes, "au moins 70" planètes vagabondes dans notre galaxie. Cette découverte, relayée par le magazine Numerama serait "une étape importante vers la compréhension des origines et des caractéristiques de ces mystérieux nomades galactiques", explique l'ESO dans un communiqué.

L'observatoire précise qu'il s'agit "du plus grand groupe de planètes vagabondes jamais découvert".

Très difficiles à détecter

Cette découverte est d'autant plus surprenante, qu'il est très difficile, avec les moyens dont on dispose, de détecter une planète vagabonde. En effet, "n’étant pas située à proximité d’une étoile qui les éclairerait, il n’est normalement pas possible de les imager", explique l'ESO. Mais, même après des millions d’années, ces planètes "sont encore suffisamment chaudes pour briller, ce qui les rend détectables par des caméras sensibles sur de grands télescopes".

"Nous avons mesuré les mouvements minuscules, les couleurs et les luminosités de dizaines de millions de sources dans une large zone du ciel", explique l’astronome Núria Miret-Roig. Cette découverte ouvre également la porte sur une possible détection de ces planètes errantes qui pourraient être des milliers dans notre système solaire.