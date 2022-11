Twitter : Musk annonce un abonnement à 8 dollars par mois pour certifier son compte

Ceux qui veulent certifier leur compte comme authentique et être moins exposés à la publicité devront bientôt s'acquitter de 8 dollars par mois. C'est ce qu'a annoncé dans un tweet Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter ce mardi.



Le réseau social propose depuis l'année dernière un abonnement à des fonctionnalités payantes, mais le directeur général veut une nouvelle offre, plus chère et adoptée plus largement, qui diversifiera les sources de revenus de la plateforme.

"Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la coche bleue et ceux qui ne l'ont pas, c'est des conneries. Pouvoir au peuple! Blue pour 8 dollars par mois", a déclaré le patron de Tesla et SpaceX, qui a racheté Twitter jeudi.

Actuellement, seuls certains profils peuvent demander ce gage d'authenticité en forme de coche bleue, notamment les gouvernements, les entreprises, les médias, les personnalités politiques, culturelles ou encore sportives.

Une opération pour renforcer la liberté d'expression

L'homme le plus riche au monde a répété depuis le début du processus de rachat mouvementé qu'il s'était lancé dans cette opération pour renforcer la liberté d'expression sur cette "place publique" essentielle à la démocratie.

Il a assuré que la rentabilité n'était pas sa priorité. Mais Twitter est un réseau dont les revenus proviennent à 90% de la publicité et qui n'a jamais été très rentable comparé à ses voisins californiens Meta (Facebook, Instagram) et Google (YouTube).

L'idée même de devoir payer pour faire certifier son compte a néanmoins suscité de nombreuses critiques. "Faire appel aux utilisateurs de Twitter pour gagner plus d'argent est peut-être la bonne stratégie, mais ce n'est pas la vérification qu'il faut rendre payante", a commenté Jasmine Enberg, analyste de Insider Intelligence.

"La certification est censée assurer l'authenticité des comptes et des conversations sur la plateforme, ce n'est pas un outil premium pour améliorer l'expérience des utilisateurs qui y ont accès", a-t-elle ajouté.

