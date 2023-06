Elon Musk et Mark Zuckerberg dans un octogone, ce scenario pourrait bientôt être du domaine du possible. Les deux milliardaires se sont écharpés par publications interposées sur les réseaux sociaux ces dernières heures autour du projet de Meta de challenger Twitter avec une plateforme décentralisée concurrente, passe d'armes qui a vu Elon Musk proposer à son rival de résoudre leurs différends dans une cage de MMA. Une invitation prise au mot par le patron de Facebook.

Tout a commencé mercredi 20 juin. Elon Musk a d'abord commenté une publication Twitter évoquant le projet de réseau social de micro-blogging étudié par Meta pour jouer sur les plates-bandes de Twitter. "Je suis sûr que la Terre a hâte d'être exclusivement sous la coupe de Zuckerberg", a commenté le milliardaire. Avant de se déclarer "partant pour un match en cage, s'il est lol", en réaction à un commentaire rappelant que Mark Zuckerberg pratique le jiu-jitsu brésilien. Interrogé à son tour sur Instagram, le patron de Meta a répondu simplement "envoyez-moi l'adresse" au détour d'une story, avant qu'un porte-parole du groupe ne confirme les velléités du chef d'entreprise auprès du média américain The Verge.

Le théâtre de ce possible combat entre deux des milliardaires les plus influents de la planète pourrait être l'octogone de Las Vegas, comme l'a proposé Elon Musk sur Twitter. Mark Zuckerberg, 39 ans, semble partir avec un avantage certain sur la ligne de départ. Le boss de Facebook pratique le jiu-jitsu brésilien depuis la pandémie, un art martial utilisé dans le MMA qui l'a déjà fait monter sur le ring et lui aurait même valu de perdre connaissance lors d'une compétition récemment. De son côté, Elon Musk, 52 ans, a raconté qu'il avait évolué dans un univers très violent lors de sa jeunesse en Afrique du Sud et qu'il était rompu aux combats de rue. Nul doute que ce combat serait l'un des plus divertissants et médiatisé de tous les temps. De quoi reléguer au second plan les difficultés des deux entrepreneurs avec leurs entreprises respectives.