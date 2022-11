Crédit : David Odisho / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Depuis le rachat particulièrement brutal de Twitter par Elon Musk, un nouveau réseau social gagne en notoriété. Alors que le milliardaire licencie à tour de bras, veut faire payer pour être certifié et réintégrer tous ceux qui ont été radiés, la révolte s'organise. Certains annonceurs, des marques connues comme Häagen-Dazs, les biscuits Oreo, General Motors, Audi ou encore Pfizer ont suspendu leurs publicités. Mastodon, lui, entre dans les cour des grands.

Ce réseau social a été créé en 2016 par un Allemand de 24 ans en opposition à Twitter. Là, pas de buzz ni de haine, encore moins de publicité. Mastodon est un petit mammouth violet, pas un petit oiseau bleu. Sur la plateforme, pas de "tweets", mais des "toots" ou "pouets" en français. Il est cependant un peu complexe de s'y inscrire : contrairement à Twitter qui n'a qu'un serveur, Mastodon en a plusieurs.

Ce qui est intéressant avec ce nouveau réseau social est qu'il est possible de partager avec des personnes qui ont les mêmes intérêts, comme l'escrime, la philosophie, la forêt ou encore les polars. Pour l'heure c'est balbutiant, cela ne gazouille pas encore, mais il y a une grosse migration de petits oiseaux vers Mastodon depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. Les nouveaux utilisateurs ont envie de partager des idées et de débattre dans le calme, sans invective. Un calme possible grâce à la taille du réseau social, encore petit.

Sinon, il est aussi possible de se passer des réseaux sociaux et en profiter pour se désintoxiquer. La vraie vie, c'est bien aussi. Un point c'est tout.

