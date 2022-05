DIAPORAMA - Éclipse totale de Lune : les plus belles images de l'éclipse

Le ciel était illuminé de rouge dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai. La Lune était complètement recouverte par l'ombre de la planète Terre la nuit dernière, donnant aux amateurs d'astronomie un spectacle sublime.

Pour la première fois depuis 2019, ce phénomène était visible depuis la France. Cette éclipse totale de la Lune est le résultat d'un alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. Notre satellite prend ainsi une couleur rouge unique. Ce qui a rendu cet événement d'autant plus spectaculaire, c'est qu'il s'agissait aussi de la première Super Lune de l'année, un phénomène désignant le moment où le satellite naturel de notre planète se situe à son point le plus proche de nous et apparaît plus gros qu'à l'accoutumée.

Outre l'Hexagone, cette éclipse totale de la Lune était également visible dans d'autres coins du monde. De splendides clichés ont pu être pris depuis le Brésil, l'Argentine, la Russie, la Grèce ou encore les États-Unis.

