et AFP

publié le 10/09/2020 à 22:08

C'est un pas de plus vers la conquête commerciale de l'espace qu'a effectué la Nasa ce jeudi 10 septembre. En effet, l'agence spatiale américaine a lancé un appel d'offre des plus étonnant en expliquant vouloir acquérir des échantillons de roches en provenance de la Lune, pour peu qu'une entreprise mette en place l'expédition qui permettrait d'aller les prélever.

"La Nasa cherche à acheter du sol lunaire à des fournisseurs commerciaux !", a tweeté l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine. Une annonce qui est dans la droite ligne de la nouvelle politique de la Nasa, dont la stratégie consiste à ne plus assumer entièrement les coûts des expéditions spatiales. À la place, elle choisit d'attribuer des contrats de service à des sociétés spatiales privées.

Un modèle économique qui s'est matérialisé à travers le recours aux fusées SpaceX afin d'acheminer matériel et astronautes vers la la station spatiale internationale.

Vers une exploitation des ressources minières dans l'espace ?

Les États-Unis entendent être leader pour l'exploitation des ressources, notamment minières, se trouvant dans le sol ou le sous-sol des astéroïdes et de la Lune, une politique encouragée notamment par un décret du président Donald Trump en avril dernier, malgré une absence de consensus international et de jurisprudence sur la meilleure façon de gérer et partager les ressources extraterrestres, les grands traités spatiaux étant vagues sur la question.

Les sociétés sont appelées à présenter leurs propositions pour collecter un "petit" échantillon de pierres lunaires ou de régolithe, la sorte de sable ou de poussières qui recouvrent la surface de la Lune, n'importe où sur l'astre.

Se produira alors un transfert de propriété pour la Nasa, qui en deviendrait le "seul" propriétaire. 80% du montant du contrat sera versé à la livraison des échantillons.