Mentorys : le business coaching pour les entrepreneurs surmenés

Parfois, il est important et même vital de faire une pause, de prendre de la hauteur pour ne pas se retrouver au bord du burn-out. Beaucoup trop de chefs d'entreprises subissent cette situation et sont esclaves d’un système qu’ils ont créé eux-mêmes. C’est pourquoi Céline Redhon prend à coeur son rôle de business coach pour leur permettre de retrouver un équilibre vie perso/vie pro tout en développant la société.

Céline a racheté Mentorys franchisé ActionCOACH. ActionCOACH est une franchise américaine créée il y a 30 ans par Brad Sugars. A cette époque, le business coaching était très peu présent sur le marché. Elle est née d’une conviction forte : l’entreprise doit permettre à son dirigeant d’avoir une meilleure qualité de vie.

Présent dans plus de 70 pays, l'idée était d'accompagner de A à Z le chef d'entreprise afin de contribuer au développement de son entreprise tout en lui dégageant plus de temps.



2/ Qu’est-ce que le business coaching ? Comment cela se passe t-il ?

Dans les TPE et PME, très souvent les dirigeants sont au centre de tout et l’entreprise dépend beaucoup trop d’eux. Ils en oublient de vivre et lésent parfois leurs familles et le temps pour eux… C’est pourquoi, le business coaching d’ActionCOACH permet à près de 18 000 chefs d’entreprises dans le monde de sortir la tête du guidon. En effet, grâce à des méthodes qui ont fait leur preuve, le travail avec le business coach permet de prendre de la hauteur et de se poser les bonnes questions.

Ainsi Mentorys, accompagne les entrepreneurs dans l’élaboration et le suivi de leurs plans d’actions pour atteindre au plus vite leurs objectifs personnels et professionnels. “Ils sont souvent seuls face à tous leurs enjeux, nous les aidons à rompre avec la solitude, nous leur redonnons de l'énergie” explique Céline. Cet accompagnement est un travail sur la gestion du temps, la maîtrise de l'argent, les actions marketing et la mise en place de process.



3/ Avez-vous des cas pratiques à nous exposer ?

Pour structurer une entreprise et permettre de prendre du volume ainsi qu’améliorer son leadership et son management tout est une question de volonté. L’objectif est de rendre une entreprise totalement autonome et rendre le temps suspendu à son dirigeant, le tout en ayant de meilleurs résultats.

Dans un premier temps, l’entrepreneur prend contact avec Mentorys et un plan d’action est élaboré après des discussions précises sur son travail. Une fois cela établi, le principe est de travailler sur l’entreprise et sur le dirigeant, et pour cela Céline invite vivement ses clients à lire des livres, pour compléter leurs compétences. Les séances de coaching sont toutes différentes et à intervalles réguliers pour favoriser les résultats. Il existe plusieurs processus, du one to one, des ateliers collectifs comme le Croissanceclub programmé tous les trimestres par exemple.



Il existe aussi le Bookclub qui s’apparente à un atelier de lecture en visioconférence une fois par mois (le mardi). « Durant cet échange, nous lisons tous le même livre et nous nous retrouvons en apéro-visio pour échanger sur ce livre. » L’idée donc, est de maximiser cet apprentissage pour Céline. Enfin, il y a le MentorClub qui est un programme dédié au solopreneur pour les toutes petites entreprises. Sous la forme d’un coaching collectif (5 entrepreneurs maximum) adapté aux petits budgets.



4/ Pourquoi êtes-vous business coach ? Expliquez-nous votre parcours

Business coach depuis 3 ans, Céline est anciennement fondatrice et dirigeante d’une PME dans l’informatique. Au bout de 9 années de dur labeur, elle décide de se faire accompagner pour développer sa société. Rapidement, elle a vu l’entreprise évoluer, le chiffre d’affaires augmenter, cela a été significatif ! Selon elle, tous les chefs d'entreprises doivent être coachés et accompagnés pour atteindre de meilleurs résultats. C’est ainsi que commence l’aventure avec Mentorys dont elle fait l'acquisition. « J’aime accompagner les chefs d’entreprise, car je comprends ce qu’ils vivent et j’ai à cœur de les aider à avoir une meilleure qualité de vie grâce à leur société.»



5/ Quels sont les projets futurs que vous envisagez pour Mentorys ?

Continuer notre croissance, renforcer l'équipe de business coachs dans le 1er semestre 2023, pour accompagner encore plus de chefs d'entreprise et remplir notre mission qui est de booster l'entreprise et libérer l'entrepreneur.

