Chili : nouvelle éclipse totale attendue ce lundi

publié le 11/12/2020 à 16:59

Deux minutes et neuf secondes. C'est la durée de l'éclipse totale qui aura lieu lundi 14 décembre au Chili, dans la région d'Araucanie, à quelque 800 km au sud de Santiago. Sur cette bande étroite de 90 kilomètres, les Chiliens les plus chanceux verront ainsi le soleil totalement occulté aux alentours de midi.

Le phénomène traversera ensuite la Cordillère des Andes pour être observé en Argentine, notamment au niveau de la touristique ville de Bariloche (sud), avant de disparaître dans les eaux de l'Atlantique sud.

L'astronome chilien José Maza promet "Une nuit de deux minutes durant lesquelles la nature change", avec la couleur du ciel qui se teint en violet. Les plus chanceux pourront aussi apercevoir des étoiles et des planètes comme Jupiter, Saturne ou Vénus.



L’événement est particulièrement attendu par les communautés indigènes mapuches qui habitent dans ce territoire et entretiennent une relation étroite avec la nature et l'univers : "Les peuples primitifs vénéraient le Soleil comme un dieu, ils étaient déjà conscients que tout ce que nous sommes nous le devons au Soleil", estime l'astronome José Maza.

Restrictions liées au Covid-19

Un phénomène similaire avait rassemblé 300.000 personnes au milieu du désert de l'Atacama, en juillet 2019. Mais cette fois, les conditions ne seront pas les mêmes, Covid-19 oblige.

Depuis jeudi, les déplacements en dehors de la région métropolitaine de Santiago, où vivent 7,1 millions des 15 millions d'habitants du pays, ont été interdits après une augmentation du nombre de cas positifs. Quelque 564.778 cas positifs ont été détectés au Chili et 15.690 personnes sont décédées depuis.