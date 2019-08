publié le 07/08/2019 à 17:02

LG n'a pas dit son dernier mot dans le marché des smartphones. La branche mobile de l'autre géant de Corée du Sud peine à convaincre le public depuis plusieurs années, la faute à des smartphones aboutis et performants mais dont le prix n'est pas assez compétitif par rapport à la concurrence.

Signe de ces difficultés, le V50 ThinQ et le G8 ThinQ, les deux derniers appareils de la marque, n'ont pas été commercialisés en France, où LG a préféré miser sur les téléviseurs et les produits domestiques connectés de sa plateforme ThinQ.

LG continue pourtant d'innover dans le mobile. Le groupe mise sur l'avènement de la 5G et de nouveaux formats pour amorcer son redressement dans le secteur. Parallèlement au développement de l'écosytème ThinQ, LG a déposé plusieurs brevets décrivant des mobiles pliables.

L'an passé, le constructeur a lancé le V50 ThinQ, un modèle accompagné d'une coque de protection dotée d'un second écran, et le G8 ThinQ, doté d'un capteur de mouvements permettant de contrôler certaines fonctionnalités de son interface à distance avec de simples gestes.

Une coque équipée d'un double écran ?

La firme coréenne entend poursuivre dans cette voie dans les prochains mois. Par l'intermédiaire d'une vidéo publiée sur YouTube, LG a donné rendez-vous à la presse pour sa prochaine conférence à l'occasion du salon IFA de Berlin le 6 septembre. Le clip présente un concept de smartphone dont l'écran se déplie pour en afficher un second et même un troisième, plus modeste, dédié à l'affichage de l'heure et des notifications.

> Get the Game On with LG Mobile at IFA 2019

Ce futur produit tient déjà son slogan - "Get the game on" ("lance le jeu") - et met résolument l'accent sur les avantages de ce double affichage pour le jeu vidéo. L'écran inférieur peut en effet permettre de créer de nouvelles expériences et faire office de manette virtuelle pour éviter d'avoir à poser les doigts sur l'écran principal. Il autorise aussi l'utilisation de plusieurs applications en même temps.



Aucune information supplémentaire n'est divulguée par le constructeur sur ce concept de smartphone polyvalent. L'appareil semble s'inscrire dans la lignée du V50 lancé l'an passé. Il pourrait s'agir d'un smartphone haut de gamme associé à un accessoire de protection doté d'un second écran à l'intérieur de son rabat et d'un troisième en façade.



LG attaquerait ainsi le marché des smartphones pliables avec un modèle moins coûteux que ceux développés par Samsung et Huawei, qui disposent d'un grand écran qui se replie vraiment sur lui-même ou sur l'extérieur.