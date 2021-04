Qu'est-ce que les AirTags, le nouvel accessoire à 35 euros officialisé mardi par Apple ?

publié le 20/04/2021 à 19:55

Évoqués avant chacune des keynotes de l'an passé, les AirTags sont enfin une réalité. Apple a officialisé le lancement de ses traqueurs d'objets Bluetooth lors d'une keynote organisée ce mardi 20 avril. Après plusieurs mois de rumeurs, le géant américain vient concurrencer les marques Tile ou Wistiki avec sa propre solution optimisée pour fonctionner avec les produits de son écosystème.

Comme les produits de la concurrence, les AirTags se présentent sous la forme de petites balises circulaires à accrocher ou coller à des objets physiques, comme des clefs, un portefeuille, des lunettes, une télécommande, un vélo ou des jouets pour enfant. Ils embarquent un haut-parleur, un accéléromètre, une liaison Bluetooth et une batterie changeable d'une autonomie d'un an qui permettent de les localiser via l'application Localiser de l'iPhone.

Le concept est le suivant : si vous égarez des clefs sur lesquelles vous avez accroché un AirTag, Apple promet qu'il suffira de vous rendre dans l'application Localiser de votre iPhone et de suivre les indications s'affichant à l'écran pour remettre la main dessus. Il sera possible de faire sonner la balise et de recevoir des notifications si l'objet vient à s'éloigner un peu trop de l'iPhone.

Un vaste réseau chiffré de recherche d'objets

Le fonctionnement des AirTags repose sur la technologie Ultra Wideband, embarquée par tous les iPhone depuis l'iPhone 11 et l'Apple Watch depuis l'an passé via la puce Apple U1. Ce composant permet de localiser les objets avec beaucoup de précision dans un périmètre restreint, jusqu'à 10 centimètres de distance. Il est déjà utilisée pour partager des fichiers via la fonction AirPlay ou le partage rapide de code WiFi d'iPhone à iPhone.

Apple officialise enfin les AirTags, des balises Bluetooth à attacher à ses clefs pour les retrouver facilement grâce à l'application Localiser de l'iPhone et la puce U1 qui permet une localisation précise.



À 29 dollars pièce ou 99 dollars le pack de 4 le 30 avril.#AppleEvent pic.twitter.com/nn5fx6lMmy — Benjamin Hue (@benjaminhue) April 20, 2021

Cette technologie est employée ici pour capter le signal des AirTags à travers le maillage des appareils Apple de la maison et surtout un vaste réseau composé par les millions d'appareils Apple équipés de la puce U1 en circulation. L'application Localiser est ainsi capable d'utiliser n'importe quel appareil Apple compatible comme relai pour retrouver la trace d'une balise AirTags. Apple promet que les données de localisation des appareils sont chiffrées, anonymisées et non partagées afin de préserver la confidentialité de ses clients.

Vendus 35 euros pièce, comme le porte-clé en option

Disponibles en précommande à partir du 23 avril et le 30 avril en boutique, les AirTags seront vendus au prix de 35 euros l'unité et 119 euros pour un pack de quatre. Mais il faudra compter 35 euros pour les porte-clefs en cuir et 39 euros pour les lanières en polyuréthane vendus en option.

Les AirTags entrent en concurrence frontale avec les produits de l'entreprise américaine Tile et du français Wistiki qui proposent leurs propres balises à des prix débutant autour d'une vingtaine d'euros. Tile serait déjà en train de préparer sa riposte aux AirTags. Le rival coréen d'Apple Samsung a lancé sa propre solution, les Galaxy SmartTags l'an passé au prix de 34,90 euros pièce.

Sur le papier, Apple pourrait avoir l'avantage du réseau. L'application Localiser s'est ouverte récemment aux appareils des constructeurs tiers pour leur permettre d'exploiter la technologie Ultra Wideband. À voir sir les autres marques jouent le jeu désormais.