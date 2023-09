Amazon Prime va inclure de la publicité dans ses contenus dès 2024

Crédit : Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Mauvaise nouvelle pour les abonnés de la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Après Netflix et Disney+, la publicité s'apprête à faire son entrée sur le service dès 2024. Tout comme ses concurrents, le géant de l'offre de vidéos à la demande va désormais inclure de la publicité dans ses contenus. Il sera possible d'éviter ces coupures pub, mais pas sans passer par la case paiement, a indiqué Amazon ce vendredi 22 septembre, en annonçant l'arrivée de cette nouveauté sur son site.

"Pour continuer d'investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur le long terme, à partir de début 2024, les émissions et les films Prime Vidéo incluront des publicités limitées", a expliqué la plateforme.

Ainsi, ceux qui souhaitent continuer de visionner leurs films et séries sans publicité devront se doter d'une offre adaptée, plus chère que l'offre standard avec pub. Cette option, similaire à celles déjà mises en place par Disney+ et Netflix, sera disponible en premier lieu aux États-Unis, où la différence sera de 2.99 euros. Elle sera ensuite proposée en Europe, où son montant sera annoncé prochainement.

