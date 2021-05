et AFP

publié le 04/05/2021 à 21:42

Grillons, sauterelles, coléoptères ... Faut-il se préparer à voir les insectes grimper dans nos assiettes ? Ce mardi 4 mai, les 27 États membres de l'Union européenne ont, pour la première fois, autorisé la mise sur le marché d'insectes en tant qu'aliments.

Il sera donc possible, bientôt, de profiter de larves du ténébrion, aussi appelées "vers de farine". Dès janvier, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait conclu que celles-ci pouvaient être dégustées sans danger, "soit sous forme d'insecte entier séché, soit sous forme de poudre".

Les rayons de supermarchés pourront donc se remplir de vers de farine séchés prêts à être consommés, ou avec des biscuits ou pâtes concoctés à partir de cet insecte. D'autres demandes ont été soumises à l'UE et devraient être étudiées. Parmi elles : celle de l'EFSA, société italienne qui se penche notamment sur les grillons et sauterelles, ou d'Ynsect, leader français de la production de farine d'insectes pour l'alimentation animale et qui a déjà développé "un ingrédient à base de protéines d'insectes déshuilés" pour fabriquer des "barres énergétiques" à l'intention des sportifs.

L'intérêt alimentaire des insectes a fait l'objet de plusieurs études. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qualifie ces bêtes de "source alimentaire saine et très nutritive" et y voit même "une source de substitution" à la viande dans le cadre de la transition écologique.