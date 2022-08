"J'en avais besoin" : le jour où les adolescents ont eu leur premier téléphone portable

Voilà qui va intéresser tous ceux d'entre vous qui sont parents, grands-parents, qui ont des adolescents à la maison. Que font les ados toute la journée sur leur téléphone portable ? Ce lundi, RTL se concentre sur le jour où tout a commencé, le jour où des enfants, parfois très jeunes, ont reçu en cadeau, un téléphone portable. Le jour où la vie de nos ados a basculé dans un monde numérique, l'envie, d'abord, d'imiter les autres.

"J'en avais besoin, quand je voyais mes grands frères et grandes sœurs avec un téléphone, je devais en avoir un, c'était une obligation", dit une jeune fille. "J'ai commencé à en avoir un à la rentrée de la 6e. Au début on avait tous un téléphone qui était nul", raconte un collégien. Un téléphone pas toujours connecté d'ailleurs, comme si les parents avaient créé un besoin qui n'existait pas.

"Moi j'ai eu le droit à 9 ans à un téléphone. J'ai eu le droit à un téléphone sans carte sim pendant 2 ans. Ça m'a permis de m'épanouir tranquillement sans téléphone. À 9 ans, t'as pas besoin des réseaux sociaux. On pouvait envoyer des messages mais c'était que quand on était en wifi", analyse une jeune fille. "On pourrait toujours faire sans, c'est juste le fait que les autres en uns et nous non qui fait une différence", dit un autre adolescent.

