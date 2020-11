publié le 18/11/2020 à 13:48

À partir de ce mercredi 18 novembre, les opérateurs pourront commencer à déployer leur réseau 5G, dernière génération d’internet mobile à très haut débit. Une technologie qui a de nombreux opposants, mais dont les partisans mettent des arguments en avant. "La France doit s’équiper de la 5G", assure sur RTL Laure de la Raudière, députée Agir-La droite constructive d’Eure-et-Loir, spécialiste du numérique.

"Il y a un enjeu de désaturation du réseau de données (…) C’est un peu comme le trafic automobile, s’il y a trop d’embouteillages, on n’avance plus", justifie-t-elle. Ainsi, selon l’élue, "la 5G permet de gérer plus de trafic de données", et elle devient indispensable dans les grandes villes où "le réseau sera saturé en 2022". "Il est indispensable que la 5G se déploie rapidement", martèle Laure de la Raudière.

En face, les anti 5G se demandent si ce déploiement est nécessaire, alors que des zones rurales sont encore privées de 4G. Éric Piolle, maire de Grenoble, posait la question de l’utilité de la 5G pour "télécharger du porno dans l’ascenseur". "Le maire de Grenoble défend une société qui régresse", cingle Laure de la Raudière.

Elle rappelle qu’une loi imposera d’"ajouter 5.000 antennes par opérateur en zone rurale pour améliorer la couverture 4G".