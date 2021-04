publié le 26/04/2021 à 20:27

Quinze personnes viennent de passer 40 jours à 400 mètres sous terre dans une grotte située dans l'Ariège. À leur tête, l'explorateur Christian Clot, qui a eu l'idée de l'expérience.

"On a fait une super expérience, explique-t-il sur RTL. Quand ils sont venus me chercher pour me dire que c'était fini, j'étais à mon trentième jour. Chacun allait se coucher quand il en avait besoin et commençait une nouvelle journée au moment où il se levait. Une personne en était à son 23e jour, la moyenne de l'équipe est à 29 jours."

Cela pose la question de notre rythme naturel et de notre rapport à la lumière du soleil. "Ce genre de décalage n'a jamais été observé. La biologie nous dicte des règles, mais le cerveau aussi et dans un groupe, on a besoin d'une synchronicité collective. On a retrouvé une forme de fonctionnement collectif où tout le monde se levait un peu en même temps".

Le groupe a fait preuve d'une résilience collective extraordinaire Christian Clot, explorateur, sur RTL Partager la citation





Sur place, peu de règles afin d'observer avec précision le comportement de chacun. "On ne se réveille jamais les uns et les autres et on respecte ses rythmes", insiste l'explorateur. "Comme tout groupe il y a eu quelques tensions, mais peu compte-tenu de la circonstance, le groupe a fait preuve d'une résilience collective extraordinaire", ajoute-t-il.

Au moment de la fin de l'expérience, personne dans le groupe ne s'attendait à sortir aussi tôt. "Aucun de nous, à une exception prêt, n'avait envie de sortir, assure l'explorateur. On a vécu quelque chose d'extraordinaire, pas de téléphone, pas d'e-mail, pas d'informations. Tout ce que vous avez vécu sur la Covid-19, les attentats, nous, on était ultra-préservés. On a beaucoup mieux vécu la chose que nos proches", restés sans nouvelles pendant 40 jours.