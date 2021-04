publié le 24/04/2021 à 14:55

Il y a 40 jours exactement, 7 femmes et 7 hommes volontaires se sont installés dans la grotte de Lombrives, sans montre, sans téléphone, sans lumière naturelle, avec une température de 12 degrés maximum et près de 100% d'humidité. Cette expédition appelée "Deep Time" a pris fin ce samedi.

Les 14 volontaires sont forcément fatigués, mais plutôt en forme et ravis d'être reçus à la sortie de la grotte par un comité d'accueil. "On respire de nouveau la forêt, ça fait du bien", témoigne Christian Clot, le chef de cette expédition, qui dit ressentir "de la fatigue mais en même temps beaucoup de satisfaction d'être allé au bout. On est content, on est très heureux d'être là".

En clair, la désorientation dans le temps est au rendez-vous. Le groupe a le sentiment d'avoir vécu une période de 31 jours seulement alors que 40 se sont écoulés. Tous vont désormais se plier à toute une série d'examens médicaux. L'objectif de cette expérience était de comprendre comment le cerveau humain s'adapte à un milieu différent.