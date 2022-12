Vague de froid : les gestes à faire (ou ne pas faire) pour rester au chaud

Il fait froid et il y a pas mal d'idées reçues et de conseils plus ou moins fiables à suivre par cette météo hivernale. Pour faire le tri entre les bonnes et les mauvaises pratiques, on a fait appel à Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. En premier lieu, l'écharpe et le bonnet sont indispensables. "On estime à peu près que 20 % de la chaleur peut être dissipée simplement par une tête non couverte et un haut du coup non couvert non plus", explique Philippe Amouyel.

Quant aux gants, il faut savoir les enfiler au bon moment. "Il faut avoir les mains bien chaudes et les mettre dans vos gants avant de sortir. Parce qu'une fois que vous avez mis vos mains froides dans des gants, elles vont malheureusement rester froides. En revanche, quand vous êtes dehors et que vous commencez à avoir des petits fourmillements dans les doigts, il faut faire revenir son sang dans la main de manière un peu plus musclée, en faisant des moulinets avec les bras pendant quelques instants".

Pour le bout des pieds, "vous pouvez mettre deux paires de chaussettes, du moment que vos chaussures sont assez larges et ne vous écrasent pas les pieds. Il faut avoir des chaussures assez larges qui permettent d'éviter de comprimer les extrémités", rappelle le professeur de santé publique.

Manger gras ne sert à rien

Vient ensuite la technique de l'oignon, qui consiste à empiler les couches. "Ça, c'est vraiment important. Chaque couche va emprisonner un petit espace dans lequel de l'air va être réchauffé et va servir d'isolant, un peu comme un double vitrage ou un triple vitrage. Vous pouvez, si vous en avez les moyens, prendre des matières techniques, sinon des vêtements chauds en laine ou autre vous permettront de vous isoler. Mais idéalement, il vaut mieux mettre plusieurs couches qu'une seule grosse couche", rappelle-t-il.

Et pour la nourriture, malgré les idées reçues, manger gras n'est pas la solution : "L'impact de l'alimentation est généralement sur le moyen terme. Or, le froid, il est de manière aiguë, quand vous sortez. Mangez gras en particulier, ce n'est pas très utile, ce n'est pas ça qui explique que vous allez avoir moins froid", indique le professeur.

Boire chaud, comme pour la raclette, c'est uniquement pour se faire plaisir. "On peut boire chaud, mais ce qu'il faut surtout, c'est boire parce qu'on se déshydrate souvent au froid. En plus, l'air de l'hiver est plus sec que l'air de l'été. Boire de l'eau chaude ou boire une tisane ou un thé, pourquoi pas si vous vous sentez mieux après, mais ça ne va pas vraiment changer votre température de consignée. Et évidemment, l'alcool ne réchauffe pas du tout le corps, c'est bien de le rappeler. C'est juste une impression, c'est donc à proscrire", finit-il par expliquer.

