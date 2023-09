Cancer du poumon : un vaccin thérapeutique baisse nettement le risque de décès

Crédit : Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Vers le début d'une nouvelle révolution ? Ce lundi 11 septembre, la société française de biotechnologie (OSE) a présenté des résultats positifs de son vaccin thérapeutique Tedopi chez des patients atteints de cancer avancé du poumon, démontrant une baisse du risque du décès par rapport à la chimiothérapie.

219 patients ont participé à cette étude, perturbée par le Covid-19, dans neuf pays européens ainsi qu'aux États-Unis (139 patients sous Tedopi et 80 sous chimiothérapie). Ce vaccin a été administré initialement toutes les trois semaines, puis toutes les huit semaines durant un an, et enfin toutes les douze semaines. Bilan ?

Un an après le début du traitement, "44,1% de ces patients étaient toujours en vie dans le groupe recevant le vaccin contre seulement 27,5% dans le groupe chimiothérapie", indiquent les résultats d'un essai clinique 3 - étape précédant la commercialisation - qui ont été publiés dans la revue Annals of Oncology.

"Un nouvel espoir" pour les patients

Selon le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à l'Institut Gustave-Roissy (et investigateur principal de l'essai baptisé Atalante-1), l'étude montre également "que le vaccin à la place de la chimiothérapie permet de maintenir une meilleure qualité de vie des patients" et "moins d'effets secondaires". Ces résultats permettent "d'envisager un nouvel espoir pour les patients", a déclaré de son côté le directeur général d'Ose Immunotherapeutics, Nicolas Poirier.

Selon Ouest France, une nouvelle étude de phase 3 va être lancée, en deuxième traitement cette fois-ci, associée à un autre médicament d'immunothérapie. Ce vaccin va être testée en parallèle contre les cancers de l'ovaire et du pancréas.

