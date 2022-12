Vacances d'été : qu'est-ce que le virus du Nil occidental transmis par les moustiques ?

C'est une maladie rare et peu connue, mais qui circule bien en Europe et en France. "Le plus souvent asymptomatique mais potentiellement grave", selon Santé publique France, le virus du Nil Occidental (West Nile Virus en Anglais) est principalement transmis par des moustiques. Il circule donc principalement en été et il est régulièrement détecté sur le pourtour méditerranéen : Espagne, Italie, France, Maghreb...

"Si 80% des personnes infectées restent asymptomatiques ou peu symptomatiques, le virus West Nile peut être à l’origine d’atteintes neurologiques (méningites, encéphalites et méningo encéphalites) qui font sa gravité", explique Santé publique France qui précise que "les formes graves de la maladie, surviennent chez moins de 1 personne infectée sur 100".

Il n'existe pas de traitement pour ce virus. On traite alors les symptômes, qui s'apparentent à ceux d'une grippe. "La période d’incubation dure classiquement de 2 à 6 jours mais peut se prolonger jusqu’à 14 jours", précise le ministère de la Santé.

Comment se protéger ?

Si les cas sont plutôt rares, un décès lié au virus du Nil occidental en Espagne l'été dernier a poussé les autorités à la vigilance cette année. La Catalogne a notamment mis en place un protocole de vigilance, relate le site l'Indépendant. Comme la maladie, le plus souvent asymptomatique, se transmet par le sang, une période d'attente de 28 jours est nécessaire pour donner son sang si vous revenez de certaines régions méditerranéennes.

C'est ce qu'indique le site officiel du don du sang. C'est le cas de l'Andalousie et l'Estrémadure en Espagne, certaines régions italiennes comme l'Emilie-Romagne ou la région de la Kabylie en Algérie par exemple. Pour se prémunir du virus, Santé publique France rappelle les mesures de protection contre les moustiques : "vêtements couvrants, répulsifs, serpentins, diffuseurs électriques, moustiquaires".

