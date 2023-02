Le philosophe et sociologue Daniel Defert est décédé

L'homme à l'origine de l'association Aides, Daniel Defert, est décédé à l'âge de 85 ans. Daniel Defert a marqué son temps. Il fut philosophe et sociologue, élève de Raymond Aron, compagnon et éditeur de Michel Foucault ou encore militant maoïste. "Fondateur de AIDES. Il laisse derrière lui le souvenir indélébile d’une vie militante et des principes d’action que les 2 200 militants-es que nous sommes perpétuons au quotidien", a témoigné la page Twitter de l'association Aides peu après la nouvelle du décès révélé par Le Monde.

